中航期货：沪锌处于缩量和减仓格局中，建议等待顺势交易机会

自11月下旬以来，沪锌放量减仓快速反弹，但进入12月后，沪锌陷入箱体振荡格局，主要运行区间为12500—13000元/吨，阴线和阳线交错出现。当前，沪锌已站上5日、10日和20日均线，但三条均线仍较为黏合，中期40日均线继续对价格形成压制。沪锌长期阻力位为13300元/吨一线，即9月线下旬的低点，该位置也接近60日均线。目前沪锌总体处于缩量和减仓格局中，建议投资者等待放量突破后的顺势交易机会。(完)