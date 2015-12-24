中航期货：沪锌处于缩量和减仓格局中，建议等待顺势交易机会

香港个股：东方海外澄清没涉及任何与公司及东方海外货柜有关的竞投
路透香港1月20日 - 香港航运企业--东方海外（国际）有限公司 周五公告称，对近日有媒体报导指其他航运公司可能对其附属公司东方海外货柜进行潜在竞投，澄清公司及东方海外货柜未涉及任何与两者有关的竞投。
以下内容节选自12月24日的《期货日报》：
自11月下旬以来，沪锌放量减仓快速反弹，但进入12月后，沪锌陷入箱体振荡格局，主要运行区间为12500—13000元/吨，阴线和阳线交错出现。当前，沪锌已站上5日、10日和20日均线，但三条均线仍较为黏合，中期40日均线继续对价格形成压制。沪锌长期阻力位为13300元/吨一线，即9月线下旬的低点，该位置也接近60日均线。目前沪锌总体处于缩量和减仓格局中，建议投资者等待放量突破后的顺势交易机会。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透香港1月20日 - 香港航运企业--东方海外（国际）有限公司 周五公告称，对近日有媒体报导指其他航运公司可能对其附属公司东方海外货柜进行潜在竞投，澄清公司及东方海外货柜未涉及任何与两者有关的竞投。
路透北京1月20日 - 中国银行间债市周五早盘现券收益率小幅回落，国债期货震荡略上涨。交易员表示，资金面较昨日有所好转，四季度GDP略超预期但工业和投资转弱等多空因素交织，现券方面仍不明朗；节前流动性缓解利好现券，但节后资金预期不容乐观，制约收益率下行。
路透1月19日 - 维亚康姆(Viacom) 旗下的派拉蒙影片将获得上海电影集团与华桦传媒等两家中企的10亿美元现金投资。寻求成长的派拉蒙影片将因此获得所需的资金与稳定性。