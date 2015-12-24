金鹏期货：大连鸡蛋期货不具备上冲底气

作为鸡蛋主要的生产成本，玉米和豆粕期货价格对鸡蛋期货的影响显而易见。上周五和本周一，豆粕期货大幅上扬，创出阶段反弹新高，而玉米期货在收储政策扶持下，稳步上行。但是，我们认为玉米和豆粕的反弹难以持续，对鸡蛋的提振作用有限。（完）