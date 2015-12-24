金鹏期货：大连鸡蛋期货不具备上冲底气

香港个股：东方海外澄清没涉及任何与公司及东方海外货柜有关的竞投
路透香港1月20日 - 香港航运企业--东方海外（国际）有限公司 周五公告称，对近日有媒体报导指其他航运公司可能对其附属公司东方海外货柜进行潜在竞投，澄清公司及东方海外货柜未涉及任何与两者有关的竞投。
以下内容节选自12月24日的《期货日报》：
受豆粕、玉米强劲反弹影响，大连鸡蛋期货经过两周的底部振荡后，周一大幅走高。但是鸡蛋现货市场低迷，远期供应趋于增加，鸡蛋期货反弹空间有限。
作为鸡蛋主要的生产成本，玉米和豆粕期货价格对鸡蛋期货的影响显而易见。上周五和本周一，豆粕期货大幅上扬，创出阶段反弹新高，而玉米期货在收储政策扶持下，稳步上行。但是，我们认为玉米和豆粕的反弹难以持续，对鸡蛋的提振作用有限。（完）
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
路透香港1月20日 - 香港航运企业--东方海外（国际）有限公司 周五公告称，对近日有媒体报导指其他航运公司可能对其附属公司东方海外货柜进行潜在竞投，澄清公司及东方海外货柜未涉及任何与两者有关的竞投。
路透北京1月20日 - 中国银行间债市周五早盘现券收益率小幅回落，国债期货震荡略上涨。交易员表示，资金面较昨日有所好转，四季度GDP略超预期但工业和投资转弱等多空因素交织，现券方面仍不明朗；节前流动性缓解利好现券，但节后资金预期不容乐观，制约收益率下行。
路透1月19日 - 维亚康姆(Viacom) 旗下的派拉蒙影片将获得上海电影集团与华桦传媒等两家中企的10亿美元现金投资。寻求成长的派拉蒙影片将因此获得所需的资金与稳定性。