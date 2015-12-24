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亚洲 | 2015年 12月 24日 星期四 09:45 BJT

金鹏期货：大连鸡蛋期货不具备上冲底气

以下内容节选自12月24日的《期货日报》：

受豆粕、玉米强劲反弹影响，大连鸡蛋期货经过两周的底部振荡后，周一大幅走高。但是鸡蛋现货市场低迷，远期供应趋于增加，鸡蛋期货反弹空间有限。

作为鸡蛋主要的生产成本，玉米和豆粕期货价格对鸡蛋期货的影响显而易见。上周五和本周一，豆粕期货大幅上扬，创出阶段反弹新高，而玉米期货在收储政策扶持下，稳步上行。但是，我们认为玉米和豆粕的反弹难以持续，对鸡蛋的提振作用有限。（完）

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)

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