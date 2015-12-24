国泰君安期货：沪铜短线回升难改中长期空头格局

香港个股：东方海外澄清没涉及任何与公司及东方海外货柜有关的竞投
路透香港1月20日 - 香港航运企业--东方海外（国际）有限公司 周五公告称，对近日有媒体报导指其他航运公司可能对其附属公司东方海外货柜进行潜在竞投，澄清公司及东方海外货柜未涉及任何与两者有关的竞投。
以下内容节选自12月24日的《期货日报》：
当前，在铜材需求稍有回暖、冶炼厂减产挺价、收储传闻等消息的影响下，铜价还有反弹空间，但中长期空头趋势未变。
美联储加息靴子落地，美国经济前景相对良好，但新兴经济体表现并不乐观，在美元升值后面临货币贬值、资金加速外流等考验，经济增长速度放缓。对于铜冶炼来说，由于冶炼存在利润，中国冶炼厂大幅减产的可能性不大，未来铜市将延续供应大于需求的格局，同时矿山和冶炼成本的降低将为铜价下跌开拓空间。
在操作上，投资者应以谨慎为主，管理好资金。短期在消息面的影响下，沪铜可以在下方支撑点位轻仓买入，并及时止盈和止损。价格反弹尚未到位，短期目标37500元/吨，大量做空时机未到，尚需等待。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透香港1月20日 - 香港航运企业--东方海外（国际）有限公司 周五公告称，对近日有媒体报导指其他航运公司可能对其附属公司东方海外货柜进行潜在竞投，澄清公司及东方海外货柜未涉及任何与两者有关的竞投。
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