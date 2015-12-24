国泰君安期货：沪铜短线回升难改中长期空头格局

以下内容节选自12月24日的《期货日报》：

当前，在铜材需求稍有回暖、冶炼厂减产挺价、收储传闻等消息的影响下，铜价还有反弹空间，但中长期空头趋势未变。

美联储加息靴子落地，美国经济前景相对良好，但新兴经济体表现并不乐观，在美元升值后面临货币贬值、资金加速外流等考验，经济增长速度放缓。对于铜冶炼来说，由于冶炼存在利润，中国冶炼厂大幅减产的可能性不大，未来铜市将延续供应大于需求的格局，同时矿山和冶炼成本的降低将为铜价下跌开拓空间。

在操作上，投资者应以谨慎为主，管理好资金。短期在消息面的影响下，沪铜可以在下方支撑点位轻仓买入，并及时止盈和止损。价格反弹尚未到位，短期目标37500元/吨，大量做空时机未到，尚需等待。(完)

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