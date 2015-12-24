南华期货：沪胶中长期难言乐观，供给过剩且国内经济下行压力大

香港个股：东方海外澄清没涉及任何与公司及东方海外货柜有关的竞投
路透香港1月20日 - 香港航运企业--东方海外（国际）有限公司 周五公告称，对近日有媒体报导指其他航运公司可能对其附属公司东方海外货柜进行潜在竞投，澄清公司及东方海外货柜未涉及任何与两者有关的竞投。
以下内容节选自12月24日的《期货日报》：
近期，沪胶价格虽企稳反弹，但在国内经济下行压力较大，以及天胶供给过剩背景下，中长期难言乐观。
今年上半年，为了挽救被熊市压迫得奄奄一息的胶价，9家来自泰国和印尼的大型橡胶加工商决定在下半年联合上调橡胶售价。该消息发布之时，正值国内产胶区开割不久，国内橡胶现货“青黄不接”，再加上多头主力的渲染，因而5月前后，胶价在低谷中一跃而起，掀起了一波反弹的涟漪。不过好景不长，下半年沪胶重回下跌轨道，且跌势势如破竹。熊市大格局下，无论是来自产业链的联合挺价，还是各国政府的收储救市行为，都显得那么微不足道。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透香港1月20日 - 香港航运企业--东方海外（国际）有限公司 周五公告称，对近日有媒体报导指其他航运公司可能对其附属公司东方海外货柜进行潜在竞投，澄清公司及东方海外货柜未涉及任何与两者有关的竞投。
路透北京1月20日 - 中国银行间债市周五早盘现券收益率小幅回落，国债期货震荡略上涨。交易员表示，资金面较昨日有所好转，四季度GDP略超预期但工业和投资转弱等多空因素交织，现券方面仍不明朗；节前流动性缓解利好现券，但节后资金预期不容乐观，制约收益率下行。
路透1月19日 - 维亚康姆(Viacom) 旗下的派拉蒙影片将获得上海电影集团与华桦传媒等两家中企的10亿美元现金投资。寻求成长的派拉蒙影片将因此获得所需的资金与稳定性。