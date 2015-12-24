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亚洲 | 2015年 12月 24日 星期四 09:49 BJT

南华期货：沪胶中长期难言乐观，供给过剩且国内经济下行压力大

以下内容节选自12月24日的《期货日报》：

近期，沪胶价格虽企稳反弹，但在国内经济下行压力较大，以及天胶供给过剩背景下，中长期难言乐观。

　　今年上半年，为了挽救被熊市压迫得奄奄一息的胶价，9家来自泰国和印尼的大型橡胶加工商决定在下半年联合上调橡胶售价。该消息发布之时，正值国内产胶区开割不久，国内橡胶现货“青黄不接”，再加上多头主力的渲染，因而5月前后，胶价在低谷中一跃而起，掀起了一波反弹的涟漪。不过好景不长，下半年沪胶重回下跌轨道，且跌势势如破竹。熊市大格局下，无论是来自产业链的联合挺价，还是各国政府的收储救市行为，都显得那么微不足道。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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