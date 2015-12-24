《全球主要央行动态》--12月24日

以下所列为上周四下午至本周四上午(12月17日-24日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导。

**美国**

美国亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特表示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)承诺在未来数月逐步升息，意味着不会在每次会议上都升息。“逐步调高利率意味着不是每次会议，”洛克哈特接受WABE电台访问时称。他说，未来更有可能“每隔一次会议”升息。美国联邦公开市场委员会(FOMC)每年开会八次。

里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔表示，美联储预计2016年升息4次，显示了“逐步”升息的具体含义。

旧金山联储总裁威廉姆斯表示，美联储争取明年保持经济蓬勃发展，以提振就业和通胀，而且为了达成这一目标，加息进程将缓慢，但不会遵循可预见的模式。

美联储理事鲍威尔指出，现在开始上调美国利率，是确保经济继续增长的“正确方式”。

**欧洲**

欧洲央行(ECB)执委兼首席经济学家普雷特在接受比利时一家报纸采访时表示，考虑到新兴经济体成长放缓等风险，因此只要有必要，ECB将一直维持宽松的货币政策。

欧洲央行管理委员会委员诺沃特尼在电台访问广播中表示，欧元区增长率远低于美国，现在考虑跟随美国的脚步升息还太早。

欧洲央行管委暨立陶宛央行总裁瓦西里奥斯卡斯(Vitas Vasiliauskas)表示，欧洲央行无需采取进一步的货币刺激举措，因欧元区经济情况已经“很好”。

欧洲央行管委会成员魏德曼在德国经济周刊(Wirtschaftswoche)上撰文称，明年欧元区经济应略微加速，但不足以降低失业率。魏德曼补充称，鉴于债务高企，欧元区成员国需要继续巩固预算，但警告称，欧元区许多国家还没有做到。

一报纸报导指出，一名被视为是最有可能呼吁升息的英国央行决策官员认为，由于薪资成长迟滞及油价下跌，收紧货币政策的“急迫性略为下滑”。英国央行货币政策委员会(MPC)委员威尔(Martin Weale)向英国每日电讯报表示，压低通胀的因素“延续时间略微拉长”，英国央行因而有更多“喘息空间”；威尔为2014年末呼吁升息的两名MPC委员之一，但当时并未成功。

挪威央行维持指标利率不变，但重申未来有可能降息，以应对油价下跌导致的经济放缓。

**加拿大**

加拿大央行总裁波洛兹接受路透年底采访时称，加元和油价走势“就像铁轨的两条轨道”，试图阻止汇率波动，可能会损及经济吸收冲击的能力。波洛兹还表示谨慎乐观地看待2016年经济前景，称经济潜在增长趋势可能低于第三季为增长2.3%的环比年率。

**日本**

日本央行维持大规模刺激计划下的基础货币目标不变，但决定扩大所购买资产范围，旨在鼓励企业加大薪资及投资支出。央行维持以每年80万亿日圆(6,550亿美元)速度扩大基础货币的政策目标不变，主要通过大规模购买公债、上市交易基金(ETF)和投资地产的信托基金实现。

日本央行11月会议记录显示，许多央行审议委员对薪资与资本支出增长缓慢感到不满，但乐观认为一旦新兴经济体状况改善，企业就将开始增加支出。会议记录显示，央行九人政策委员会中的多位成员还赞同，倘若各种风险加剧并导致企业不敢提高产品价格和薪资，那么该央行应毫不犹豫地进一步扩大大规模刺激计划。

据日本政府的一位官员称，该国央行总裁黑田东彦表示，近期央行对购债计划作出的调整，给予央行在必要时扩大货币宽松的灵活空间。据这位政府官员称，黑田东彦在一次政府内阁大臣会议上表示，量化宽松(QE)的调整将令央行能对经济前景的改变做出快速反应。

**韩国**

韩国央行表示，从2017年开始每年将举行八次议息会议，取代目前每个月一次的作法。该央行还表示，议息会议上持反对意见者的名字将在会议当天公布，而目前的作法是在两周后公布会议记录时才披露。

韩国央行总裁李柱烈警告称，宽松货币政策维持太久已加剧金融失衡 。他还警告称，勿将新的通胀目标错误解读为央行将会很快进一步降息，他并维持政策将取决于经济数据表现的立场 。

**大中华区**

新年来临之际，中国银行间外汇市场交易时间延长终于敲定于明年起执行，但收盘价仍将沿用16:30的成交价，央行意在避免汇率失真，此举料也将有利于企业对汇率工具进行合理安排。在延长交易时间的基础上，央行还宣布将进一步引进合格境外主体，丰富参与主体、拓宽交易渠道，促进境内外一致的人民币汇率。分析人士认为，中长期看将明显强化境内交易市场汇率定价权，未来离岸CNH市场或将逐渐萎缩。

中国央行副行长潘功胜表示，尽管中国债券市场发展很快，但与美国等发达市场相比还有较大差距，中国债市及信贷资产证券化未来发展空间巨大；同时债市发展也面临一系列问题和挑战，包括经济下行背景下，微观主体的信用风险会逐步显性化等。

中国人民银行称，对美国国会12月18日通过国际货币基金组织(IMF)2010年份额和治理改革方案表示欢迎，这标志着2010年改革方案在拖延多年后即将正式生效。

中国央行称，近日与俄罗斯联邦中央银行签署合作谅解备忘录，推动双边本币结算发展，并为对方在另一方发行以本币计价的债券提供便利。

中国央行表示，人民币合格境外机构投资者(RQFII)试点地区扩大到泰国，投资额度为500亿元人民币。

台湾央行理监事会议决议降息半码(0.125个百分点)，意外连续二季度降息，重贴现率降至1.625%。分析师纷纷改口，预估明年首季央行料再降息半码，央行并称，2016年M2年增率目标区间在2.5-6.5%；货币政策基调为宽松，台湾实质利率是正的，目前已比美国高，货币政策有递延的效果，降息比不降好 。台湾央行调降委托银行代收隔夜资金利率降为0.23%，原为0.30% 。

**其他地区**

印尼央行维持指标利率不变，一如预期，但提高了1月降息的可能性。在美联储升息后，该国金融市场反应从容。

菲律宾央行连续第10次会议维持隔夜拆借利率在4.0%不变，一如预期，因未来两年的通胀预估落在目标区间内。

巴西央行将2016年通胀率预估提高至6.2%，暗示可能将恢复升息。

智利央行加入美联储及其他拉丁美洲央行的行列，调高指标利率，因其寻求压低高于目标的通胀率。

墨西哥央行升息25个基点至3.25%，七年来首次加息以支撑墨西哥披索。

(完)

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