《全球主要央行动态》--12月24日

香港个股：东方海外澄清没涉及任何与公司及东方海外货柜有关的竞投
路透香港1月20日 - 香港航运企业--东方海外（国际）有限公司 周五公告称，对近日有媒体报导指其他航运公司可能对其附属公司东方海外货柜进行潜在竞投，澄清公司及东方海外货柜未涉及任何与两者有关的竞投。
以下所列为上周四下午至本周四上午(12月17日-24日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导。
**美国**
美国亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特表示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)承诺在未来数月逐步升息，意味着不会在每次会议上都升息。“逐步调高利率意味着不是每次会议，”洛克哈特接受WABE电台访问时称。他说，未来更有可能“每隔一次会议”升息。美国联邦公开市场委员会(FOMC)每年开会八次。
里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔表示，美联储预计2016年升息4次，显示了“逐步”升息的具体含义。
旧金山联储总裁威廉姆斯表示，美联储争取明年保持经济蓬勃发展，以提振就业和通胀，而且为了达成这一目标，加息进程将缓慢，但不会遵循可预见的模式。
美联储理事鲍威尔指出，现在开始上调美国利率，是确保经济继续增长的“正确方式”。
**欧洲**
欧洲央行(ECB)执委兼首席经济学家普雷特在接受比利时一家报纸采访时表示，考虑到新兴经济体成长放缓等风险，因此只要有必要，ECB将一直维持宽松的货币政策。
欧洲央行管理委员会委员诺沃特尼在电台访问广播中表示，欧元区增长率远低于美国，现在考虑跟随美国的脚步升息还太早。
欧洲央行管委暨立陶宛央行总裁瓦西里奥斯卡斯(Vitas Vasiliauskas)表示，欧洲央行无需采取进一步的货币刺激举措，因欧元区经济情况已经“很好”。
欧洲央行管委会成员魏德曼在德国经济周刊(Wirtschaftswoche)上撰文称，明年欧元区经济应略微加速，但不足以降低失业率。魏德曼补充称，鉴于债务高企，欧元区成员国需要继续巩固预算，但警告称，欧元区许多国家还没有做到。
一报纸报导指出，一名被视为是最有可能呼吁升息的英国央行决策官员认为，由于薪资成长迟滞及油价下跌，收紧货币政策的“急迫性略为下滑”。英国央行货币政策委员会(MPC)委员威尔(Martin Weale)向英国每日电讯报表示，压低通胀的因素“延续时间略微拉长”，英国央行因而有更多“喘息空间”；威尔为2014年末呼吁升息的两名MPC委员之一，但当时并未成功。
挪威央行维持指标利率不变，但重申未来有可能降息，以应对油价下跌导致的经济放缓。
**加拿大**
加拿大央行总裁波洛兹接受路透年底采访时称，加元和油价走势“就像铁轨的两条轨道”，试图阻止汇率波动，可能会损及经济吸收冲击的能力。波洛兹还表示谨慎乐观地看待2016年经济前景，称经济潜在增长趋势可能低于第三季为增长2.3%的环比年率。
**日本**
日本央行维持大规模刺激计划下的基础货币目标不变，但决定扩大所购买资产范围，旨在鼓励企业加大薪资及投资支出。央行维持以每年80万亿日圆(6,550亿美元)速度扩大基础货币的政策目标不变，主要通过大规模购买公债、上市交易基金(ETF)和投资地产的信托基金实现。
日本央行11月会议记录显示，许多央行审议委员对薪资与资本支出增长缓慢感到不满，但乐观认为一旦新兴经济体状况改善，企业就将开始增加支出。会议记录显示，央行九人政策委员会中的多位成员还赞同，倘若各种风险加剧并导致企业不敢提高产品价格和薪资，那么该央行应毫不犹豫地进一步扩大大规模刺激计划。
据日本政府的一位官员称，该国央行总裁黑田东彦表示，近期央行对购债计划作出的调整，给予央行在必要时扩大货币宽松的灵活空间。据这位政府官员称，黑田东彦在一次政府内阁大臣会议上表示，量化宽松(QE)的调整将令央行能对经济前景的改变做出快速反应。
**韩国**
韩国央行表示，从2017年开始每年将举行八次议息会议，取代目前每个月一次的作法。该央行还表示，议息会议上持反对意见者的名字将在会议当天公布，而目前的作法是在两周后公布会议记录时才披露。
韩国央行总裁李柱烈警告称，宽松货币政策维持太久已加剧金融失衡 。他还警告称，勿将新的通胀目标错误解读为央行将会很快进一步降息，他并维持政策将取决于经济数据表现的立场 。
**大中华区**
新年来临之际，中国银行间外汇市场交易时间延长终于敲定于明年起执行，但收盘价仍将沿用16:30的成交价，央行意在避免汇率失真，此举料也将有利于企业对汇率工具进行合理安排。在延长交易时间的基础上，央行还宣布将进一步引进合格境外主体，丰富参与主体、拓宽交易渠道，促进境内外一致的人民币汇率。分析人士认为，中长期看将明显强化境内交易市场汇率定价权，未来离岸CNH市场或将逐渐萎缩。
中国央行副行长潘功胜表示，尽管中国债券市场发展很快，但与美国等发达市场相比还有较大差距，中国债市及信贷资产证券化未来发展空间巨大；同时债市发展也面临一系列问题和挑战，包括经济下行背景下，微观主体的信用风险会逐步显性化等。
中国人民银行称，对美国国会12月18日通过国际货币基金组织(IMF)2010年份额和治理改革方案表示欢迎，这标志着2010年改革方案在拖延多年后即将正式生效。
中国央行称，近日与俄罗斯联邦中央银行签署合作谅解备忘录，推动双边本币结算发展，并为对方在另一方发行以本币计价的债券提供便利。
中国央行表示，人民币合格境外机构投资者(RQFII)试点地区扩大到泰国，投资额度为500亿元人民币。
台湾央行理监事会议决议降息半码(0.125个百分点)，意外连续二季度降息，重贴现率降至1.625%。分析师纷纷改口，预估明年首季央行料再降息半码，央行并称，2016年M2年增率目标区间在2.5-6.5%；货币政策基调为宽松，台湾实质利率是正的，目前已比美国高，货币政策有递延的效果，降息比不降好 。台湾央行调降委托银行代收隔夜资金利率降为0.23%，原为0.30% 。
**其他地区**
印尼央行维持指标利率不变，一如预期，但提高了1月降息的可能性。在美联储升息后，该国金融市场反应从容。
菲律宾央行连续第10次会议维持隔夜拆借利率在4.0%不变，一如预期，因未来两年的通胀预估落在目标区间内。
巴西央行将2016年通胀率预估提高至6.2%，暗示可能将恢复升息。
智利央行加入美联储及其他拉丁美洲央行的行列，调高指标利率，因其寻求压低高于目标的通胀率。
墨西哥央行升息25个基点至3.25%，七年来首次加息以支撑墨西哥披索。
(完)
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全球重要经济事件一览表.....................
路透香港1月20日 - 香港航运企业--东方海外（国际）有限公司 周五公告称，对近日有媒体报导指其他航运公司可能对其附属公司东方海外货柜进行潜在竞投，澄清公司及东方海外货柜未涉及任何与两者有关的竞投。
路透北京1月20日 - 中国银行间债市周五早盘现券收益率小幅回落，国债期货震荡略上涨。交易员表示，资金面较昨日有所好转，四季度GDP略超预期但工业和投资转弱等多空因素交织，现券方面仍不明朗；节前流动性缓解利好现券，但节后资金预期不容乐观，制约收益率下行。
路透1月19日 - 维亚康姆(Viacom) 旗下的派拉蒙影片将获得上海电影集团与华桦传媒等两家中企的10亿美元现金投资。寻求成长的派拉蒙影片将因此获得所需的资金与稳定性。