光大期货：郑糖未来高位振荡为主基调，谨防保值盘抛压

香港个股：东方海外澄清没涉及任何与公司及东方海外货柜有关的竞投
路透香港1月20日 - 香港航运企业--东方海外（国际）有限公司 周五公告称，对近日有媒体报导指其他航运公司可能对其附属公司东方海外货柜进行潜在竞投，澄清公司及东方海外货柜未涉及任何与两者有关的竞投。
以下内容节选自12月24日的《期货日报》：
郑糖主力合约1605在11月下旬探底5250元/吨后，现货买盘入场，叠加多头抄底资金，盘面快速反弹至5600元/吨一线。此后，在现货市场供应充裕、销售进度平缓压制下，盘面回到5500点中轴附近振荡三周之久，上周五借助商品普遍反弹强势上攻，增仓放量突破前期阻力位并创下5685元/吨的此轮反弹新高。
减产及进口自律政策为本榨季糖价托底，全球食糖减产幅度有限、国储糖抛售压力也为未来糖价限定了区间上沿，未来郑糖高位振荡是主基调，在5800—6000元/吨处需关注保值盘的抛盘压力。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透香港1月20日 - 香港航运企业--东方海外（国际）有限公司 周五公告称，对近日有媒体报导指其他航运公司可能对其附属公司东方海外货柜进行潜在竞投，澄清公司及东方海外货柜未涉及任何与两者有关的竞投。
路透北京1月20日 - 中国银行间债市周五早盘现券收益率小幅回落，国债期货震荡略上涨。交易员表示，资金面较昨日有所好转，四季度GDP略超预期但工业和投资转弱等多空因素交织，现券方面仍不明朗；节前流动性缓解利好现券，但节后资金预期不容乐观，制约收益率下行。
路透1月19日 - 维亚康姆(Viacom) 旗下的派拉蒙影片将获得上海电影集团与华桦传媒等两家中企的10亿美元现金投资。寻求成长的派拉蒙影片将因此获得所需的资金与稳定性。