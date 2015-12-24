光大期货：郑糖未来高位振荡为主基调，谨防保值盘抛压

以下内容节选自12月24日的《期货日报》：

郑糖主力合约1605在11月下旬探底5250元/吨后，现货买盘入场，叠加多头抄底资金，盘面快速反弹至5600元/吨一线。此后，在现货市场供应充裕、销售进度平缓压制下，盘面回到5500点中轴附近振荡三周之久，上周五借助商品普遍反弹强势上攻，增仓放量突破前期阻力位并创下5685元/吨的此轮反弹新高。

减产及进口自律政策为本榨季糖价托底，全球食糖减产幅度有限、国储糖抛售压力也为未来糖价限定了区间上沿，未来郑糖高位振荡是主基调，在5800—6000元/吨处需关注保值盘的抛盘压力。(完)

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