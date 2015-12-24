宝城期货：郑州动力煤期货短期反弹，但后市遇阻回落概率较大

香港个股：东方海外澄清没涉及任何与公司及东方海外货柜有关的竞投
路透香港1月20日 - 香港航运企业--东方海外（国际）有限公司 周五公告称，对近日有媒体报导指其他航运公司可能对其附属公司东方海外货柜进行潜在竞投，澄清公司及东方海外货柜未涉及任何与两者有关的竞投。
以下内容节选自12月24日的《期货日报》：
本周伊始，动力煤期货主力1605合约强势涨停，此后在60日均线遭遇一定阻力，盘面以高位振荡为主。近期，人民币持续贬值，国内商品期货市场的表现普遍强于外盘，反弹氛围较浓。不过，在国际原油市场依然供大于求和美国迈入加息进程的背景下，笔者认为动力煤期货短期的强势表现仍是反弹，而非反转。
基本面因素并不能很好地解释这一轮反弹行情，套利资金的积极买入、主力空头的减仓避险和周边市场集体反弹的氛围，可能是刺激动力煤1605合约大幅反弹的重要原因。不过，涨停过后，动力煤1605合约在技术面上的反弹阻力开始增大，加之基本面不配合，预计后市动力煤期货遇阻回落的概率较大。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透香港1月20日 - 香港航运企业--东方海外（国际）有限公司 周五公告称，对近日有媒体报导指其他航运公司可能对其附属公司东方海外货柜进行潜在竞投，澄清公司及东方海外货柜未涉及任何与两者有关的竞投。
路透北京1月20日 - 中国银行间债市周五早盘现券收益率小幅回落，国债期货震荡略上涨。交易员表示，资金面较昨日有所好转，四季度GDP略超预期但工业和投资转弱等多空因素交织，现券方面仍不明朗；节前流动性缓解利好现券，但节后资金预期不容乐观，制约收益率下行。
路透1月19日 - 维亚康姆(Viacom) 旗下的派拉蒙影片将获得上海电影集团与华桦传媒等两家中企的10亿美元现金投资。寻求成长的派拉蒙影片将因此获得所需的资金与稳定性。