宝城期货：郑州动力煤期货短期反弹，但后市遇阻回落概率较大

本周伊始，动力煤期货主力1605合约强势涨停，此后在60日均线遭遇一定阻力，盘面以高位振荡为主。近期，人民币持续贬值，国内商品期货市场的表现普遍强于外盘，反弹氛围较浓。不过，在国际原油市场依然供大于求和美国迈入加息进程的背景下，笔者认为动力煤期货短期的强势表现仍是反弹，而非反转。

基本面因素并不能很好地解释这一轮反弹行情，套利资金的积极买入、主力空头的减仓避险和周边市场集体反弹的氛围，可能是刺激动力煤1605合约大幅反弹的重要原因。不过，涨停过后，动力煤1605合约在技术面上的反弹阻力开始增大，加之基本面不配合，预计后市动力煤期货遇阻回落的概率较大。(完)