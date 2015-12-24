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货币新闻 | 2015年 12月 24日 星期四 10:03 BJT

芝加哥期市：小麦期货徘徊在三周低点附近，周线跌幅料为六周来最大

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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 469.75 0.25 +0.05% -0.42% 485.02 34

CBOT玉米 365.25 -0.25 -0.07% -0.27% 372.32 38

CBOT大豆 884.50 2.75 +0.31% -0.08% 875.33 54

CBOT稻米 $11.16 $0.00 +0.00% -0.36% $11.74 38

美国原油 $37.79 $0.29 +0.77% +4.57% $39.01 59

汇率

欧元/美元 $1.092 $0.001 +0.06% -0.35%

美元/澳元 0.724 0.001 +0.14% +0.08%

附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 杜明霞/李爽 审校 许娜/李春喜)

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