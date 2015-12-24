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亚洲 | 2015年 12月 24日 星期四 09:58 BJT

《汇市简讯》美元/泰铢受到资金流出泰国股市的支撑

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    *  美元/泰铢维持走坚趋势，资金流出泰国股市为美元带来支撑
    *  外资连续第13个交易日卖超泰股，昨日卖超1.45亿美元
    *  美元/泰铢最新报36.14-36.16，高于纽约收盘水准36.06-09 (完)
      
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 (编译 徐文焰；审校 李爽)

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