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亚洲 | 2015年 12月 24日 星期四 09:59 BJT

《香港重要政经日程》--12月24日-1月4日

================== 今日重要政经消息=================

12月24日（周四）

-- TCL通讯科技 股东特别大会。

-- 港股半日市。

-- 沪股通暂停。

--10:00 比亚迪电子 在中国举行股东特别大会。

================== 近期重要政经消息=================

12月25日（周五）

-- 圣诞节假期休市。

-- 沪股通暂停。

12月28日（周一）

-- 公布11月份进出口数字。

-- 天喔国际 股东特别大会。

-- 华融金控 公布中期业绩。

12月29日（周二）

-- 承达集团 首日挂牌。

-- 东阳光药 首日挂牌。

-- 大众金融 公布中期业绩。

-- 黄河实业 公布中期业绩。

--11:00 阿里影业 股东特别大会。

--14:00 金鹰商贸 股东特别大会。

12月30日（周三）

-- 弘业期货 首日挂牌。

-- 新特能源 首日挂牌。

-- 金斯瑞生物科技 首日挂牌。

12月31日（周四）

-- 港股半日市。

-- 天然乳品 公布末期业绩。

1月1日（周五）

-- 元旦日假期。

* 1月4日（周一）

-- 保发集团 首日挂牌。

-- 公布11月份零售销售数字。

--10:00 金卫医疗 在中国举行股东特别大会。

注：1. “*”代表新增。

2. 路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完）

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