《香港重要政经日程》--12月24日-1月4日

香港个股：东方海外澄清没涉及任何与公司及东方海外货柜有关的竞投
路透香港1月20日 - 香港航运企业--东方海外（国际）有限公司 周五公告称，对近日有媒体报导指其他航运公司可能对其附属公司东方海外货柜进行潜在竞投，澄清公司及东方海外货柜未涉及任何与两者有关的竞投。
================== 今日重要政经消息=================
12月24日（周四）
-- TCL通讯科技 股东特别大会。
-- 港股半日市。
-- 沪股通暂停。
--10:00 比亚迪电子 在中国举行股东特别大会。
================== 近期重要政经消息=================
12月25日（周五）
-- 圣诞节假期休市。
-- 沪股通暂停。
12月28日（周一）
-- 公布11月份进出口数字。
-- 天喔国际 股东特别大会。
-- 华融金控 公布中期业绩。
12月29日（周二）
-- 承达集团 首日挂牌。
-- 东阳光药 首日挂牌。
-- 大众金融 公布中期业绩。
-- 黄河实业 公布中期业绩。
--11:00 阿里影业 股东特别大会。
--14:00 金鹰商贸 股东特别大会。
12月30日（周三）
-- 弘业期货 首日挂牌。
-- 新特能源 首日挂牌。
-- 金斯瑞生物科技 首日挂牌。
12月31日（周四）
-- 港股半日市。
-- 天然乳品 公布末期业绩。
1月1日（周五）
-- 元旦日假期。
* 1月4日（周一）
-- 保发集团 首日挂牌。
-- 公布11月份零售销售数字。
--10:00 金卫医疗 在中国举行股东特别大会。
注：1. “*”代表新增。
2. 路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完）
路透香港1月20日 - 香港航运企业--东方海外（国际）有限公司 周五公告称，对近日有媒体报导指其他航运公司可能对其附属公司东方海外货柜进行潜在竞投，澄清公司及东方海外货柜未涉及任何与两者有关的竞投。
路透北京1月20日 - 中国银行间债市周五早盘现券收益率小幅回落，国债期货震荡略上涨。交易员表示，资金面较昨日有所好转，四季度GDP略超预期但工业和投资转弱等多空因素交织，现券方面仍不明朗；节前流动性缓解利好现券，但节后资金预期不容乐观，制约收益率下行。
路透1月19日 - 维亚康姆(Viacom) 旗下的派拉蒙影片将获得上海电影集团与华桦传媒等两家中企的10亿美元现金投资。寻求成长的派拉蒙影片将因此获得所需的资金与稳定性。