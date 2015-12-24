台湾汇市：台币早盘实质汇价整理，出口商及外资小量卖汇

香港个股：东方海外澄清没涉及任何与公司及东方海外货柜有关的竞投
路透香港1月20日 - 香港航运企业--东方海外（国际）有限公司 周五公告称，对近日有媒体报导指其他航运公司可能对其附属公司东方海外货柜进行潜在竞投，澄清公司及东方海外货柜未涉及任何与两者有关的竞投。
路透台北12月24日 - 台币兑美元 周四早盘实质汇价整理。汇银人士表示，国际汇市进入圣诞节休假模式，盘面仅由实质交投引导，在出口商、外资少量卖出美元带动下，汇价于上日区间略偏强方处整理。
他们指出，台币持续在32.800附近盘整，预料本周难见明确交投方向；不过还是要提防市场在缺乏流动性之际，央行突袭作价的可能。台北外汇开盘一小时成交量约1.06亿美元，持平于上日。
〞市场都放假了，出口商与外资有小卖一些(美元)。〞一位银行交易员说。
台币早盘实质交易区间落在32.780-32.800；上日在32.760-32.895。
本地时间10:14，韩元兑美元 报1,172.6，上日收在1,173.1；台股加权指数 则涨0.59%。
在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点溢价幅度较上日尾盘收敛；目前一个月美元/台币远汇 报32.830/32.850，上日收在32.900。
交易员预测今日主要实质交易区间：
•32.750-32.850
最新相关报导链接：
--《全球汇市》美元持稳，市场因假期临近表现淡静 (完) (记者 董永年; 审校 张喜良)
路透香港1月20日 - 香港航运企业--东方海外（国际）有限公司 周五公告称，对近日有媒体报导指其他航运公司可能对其附属公司东方海外货柜进行潜在竞投，澄清公司及东方海外货柜未涉及任何与两者有关的竞投。
路透北京1月20日 - 中国银行间债市周五早盘现券收益率小幅回落，国债期货震荡略上涨。交易员表示，资金面较昨日有所好转，四季度GDP略超预期但工业和投资转弱等多空因素交织，现券方面仍不明朗；节前流动性缓解利好现券，但节后资金预期不容乐观，制约收益率下行。
路透1月19日 - 维亚康姆(Viacom) 旗下的派拉蒙影片将获得上海电影集团与华桦传媒等两家中企的10亿美元现金投资。寻求成长的派拉蒙影片将因此获得所需的资金与稳定性。