台湾汇市：台币早盘实质汇价整理，出口商及外资小量卖汇

路透台北12月24日 - 台币兑美元 周四早盘实质汇价整理。汇银人士表示，国际汇市进入圣诞节休假模式，盘面仅由实质交投引导，在出口商、外资少量卖出美元带动下，汇价于上日区间略偏强方处整理。

他们指出，台币持续在32.800附近盘整，预料本周难见明确交投方向；不过还是要提防市场在缺乏流动性之际，央行突袭作价的可能。台北外汇开盘一小时成交量约1.06亿美元，持平于上日。

〞市场都放假了，出口商与外资有小卖一些(美元)。〞一位银行交易员说。

台币早盘实质交易区间落在32.780-32.800；上日在32.760-32.895。

本地时间10:14，韩元兑美元 报1,172.6，上日收在1,173.1；台股加权指数 则涨0.59%。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点溢价幅度较上日尾盘收敛；目前一个月美元/台币远汇 报32.830/32.850，上日收在32.900。

交易员预测今日主要实质交易区间：

•32.750-32.850

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