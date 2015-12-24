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亚洲 | 2015年 12月 24日 星期四 10:22 BJT

《汇市简讯》澳元兑美元升至0.7250上方的一周高点

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    *  亚洲股市大涨，激发利差交易中的澳元买需
    *  澳元/美元微升至0.7250上方，之后恐面临层层阻力
    *  下一道阻力位在上周高点及双顶水准0.7280/85 (完)
      
      
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 (编译 徐文焰；审校 张明钧)

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