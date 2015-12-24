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亚洲 | 2015年 12月 25日 星期五 07:47 BJT

****主要国家经济指标预测--12月25日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：   

    GMT时间   经济指标/活动                       公布时段        预估值      前值
    
    12月24日(四)
    2350 日本投资海外债券(亿日圆)                     前周         --      买超3,194  
             外资投资日本股票(亿日圆)                              --      卖超4,880 
    
    12月25日(五)
    0500 日本建筑订单(较上年同期)                     11月         --        -25.2%
             房屋开工(较上年同期)                                +1.0%        -2.5%
    
    
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    
    GMT时间   经济指标/活动                       公布时段       现值      预估值
        
    12月24日(四)
    0930 英国银行业者协会(BBA)抵押贷款批准件数         11月     44,960        --     
    1330 美国一周初请失业金人数(万人)          12月19日当周       26.7       27.0       
                               四周均值(万人)                     27.3        --      
                   续请失业金人数(万人)        12月12日当周      219.5      221.0      
    2330 日本所有家庭支出(较上年同期)                  11月      -2.9%      -2.4%      
             所有家庭支出(较前月)                                -2.2%      -0.3%      
    2330 日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期)   11月      +0.1%       持平      
             全国整体CPI                                         +0.3%       --      
             东京地区核心CPI(较上年同期)               12月      +0.1%      +0.1%       
             东京地区整体CPI                                      持平       --      
    2330 日本求才求职比                                11月       1.25       1.25       
             失业率                                               3.3%       3.2%   (完)

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