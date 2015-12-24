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亚洲 | 2015年 12月 24日 星期四 10:48 BJT

日本股市：早盘小涨，美股上扬及油价反弹提振人气

“美国市场似乎在升息之后表现强劲，这就意味着投资者无需撤离，而且日本也未接到任何相关出逃资金。所以投资者在等待12月24日2330GMT的日本通胀数据，有望使日经指数重返10月区间。”

根据日本央行周四公布的11月议息会议记录，许多决策者抱怨薪资和资本支出增长缓慢，但乐观地认为，一旦新兴经济体形势改善后，企业便将开始增加支出。

东证股价指数钢铁分类指数 涨2.3%，因大宗商品价格在原油价格复苏提振下走高。

三井化学 涨幅达3.6%，此前瑞士信贷将该股评级由“弱于大盘”上调至“中性”。

药品制造商协和发酵麒麟 逆势大跌9.4%，此前野村证券将该股评级由“买入”下调至“中性”。

东证股价指数 小涨0.1%至1,535.72点，JPX-日经400指数 涨0.2%至13,848.16点。(完)

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