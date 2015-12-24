日本股市：早盘小涨，美股上扬及油价反弹提振人气

香港个股：东方海外澄清没涉及任何与公司及东方海外货柜有关的竞投
路透香港1月20日 - 香港航运企业--东方海外（国际）有限公司 周五公告称，对近日有媒体报导指其他航运公司可能对其附属公司东方海外货柜进行潜在竞投，澄清公司及东方海外货柜未涉及任何与两者有关的竞投。
“美国市场似乎在升息之后表现强劲，这就意味着投资者无需撤离，而且日本也未接到任何相关出逃资金。所以投资者在等待12月24日2330GMT的日本通胀数据，有望使日经指数重返10月区间。”
根据日本央行周四公布的11月议息会议记录，许多决策者抱怨薪资和资本支出增长缓慢，但乐观地认为，一旦新兴经济体形势改善后，企业便将开始增加支出。
东证股价指数钢铁分类指数 涨2.3%，因大宗商品价格在原油价格复苏提振下走高。
三井化学 涨幅达3.6%，此前瑞士信贷将该股评级由“弱于大盘”上调至“中性”。
药品制造商协和发酵麒麟 逆势大跌9.4%，此前野村证券将该股评级由“买入”下调至“中性”。
东证股价指数 小涨0.1%至1,535.72点，JPX-日经400指数 涨0.2%至13,848.16点。(完)
路透香港1月20日 - 香港航运企业--东方海外（国际）有限公司 周五公告称，对近日有媒体报导指其他航运公司可能对其附属公司东方海外货柜进行潜在竞投，澄清公司及东方海外货柜未涉及任何与两者有关的竞投。
路透北京1月20日 - 中国银行间债市周五早盘现券收益率小幅回落，国债期货震荡略上涨。交易员表示，资金面较昨日有所好转，四季度GDP略超预期但工业和投资转弱等多空因素交织，现券方面仍不明朗；节前流动性缓解利好现券，但节后资金预期不容乐观，制约收益率下行。
路透1月19日 - 维亚康姆(Viacom) 旗下的派拉蒙影片将获得上海电影集团与华桦传媒等两家中企的10亿美元现金投资。寻求成长的派拉蒙影片将因此获得所需的资金与稳定性。