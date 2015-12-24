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亚洲 | 2015年 12月 24日 星期四 11:17 BJT

《全球汇市》圣诞节假日模式中汇率走势静稳，美元小幅波动

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0936 1.0909 0.25 -9.60 1.2097

美元/日圆 120.62 120.91 -0.24 0.97 119.68

欧元/日圆 131.91 131.90 0.01 -9.17 144.78

美元/瑞郎 0.9883 0.9901 -0.18 -0.58 0.9941

英镑/美元 1.4881 1.4868 0.09 -4.44 1.5573

美元/加元 1.3840 1.3845 -0.04 19.15 1.1618

澳元/美元 0.7249 0.7230 0.26 -11.26 0.8168

新西兰元/美元 0.6802 0.6788 0.21 -12.76 0.7797

澳元/日圆 87.430 87.420 0.01 -10.54 97.750

新西兰元/日圆 82.050 82.070 -0.02 -12.25 93.310

英镑/日圆 179.49 179.77 -0.16 -3.42 186.38

澳元/新西兰元 1.0651 1.0631 0.19 1.74 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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全部现汇报价 (编译 王颖/李春喜/汪红英/许娜；审校 白云/张若琪/杜明霞/戴素萍)

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