韩国金融市场：韩股早盘小涨而韩元持平，油价走高提振人气

香港个股：东方海外澄清没涉及任何与公司及东方海外货柜有关的竞投
路透香港1月20日 - 香港航运企业--东方海外（国际）有限公司 周五公告称，对近日有媒体报导指其他航运公司可能对其附属公司东方海外货柜进行潜在竞投，澄清公司及东方海外货柜未涉及任何与两者有关的竞投。
临近中午，境外投资者卖超34亿韩元(290万美元)韩股。
韩元限于窄幅区间波动，因很多投资者因假期退场观望。
韩元兑美元 报1,171.4，较周三本地收盘1,173.1上涨0.1%。
韩国三年期公债3月期约 小升0.02点，至109.60。
0232GMT 上日收市价
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韩元/美元 1,171.4 1,173.1
日圆/韩元 9.6986/043 9.6984
韩国公债期货 * 109.60 109.58
韩国综合股价指数 2,003.29 1,999.22
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* 为三年期公债近月期约报价。
(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。
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韩国股市已并入韩国金融市场报导中，相关稿件请点选 (编译 高琦/孙茉莉; 审校 龚芳/李爽/杜明霞)
路透香港1月20日 - 香港航运企业--东方海外（国际）有限公司 周五公告称，对近日有媒体报导指其他航运公司可能对其附属公司东方海外货柜进行潜在竞投，澄清公司及东方海外货柜未涉及任何与两者有关的竞投。
路透北京1月20日 - 中国银行间债市周五早盘现券收益率小幅回落，国债期货震荡略上涨。交易员表示，资金面较昨日有所好转，四季度GDP略超预期但工业和投资转弱等多空因素交织，现券方面仍不明朗；节前流动性缓解利好现券，但节后资金预期不容乐观，制约收益率下行。
路透1月19日 - 维亚康姆(Viacom) 旗下的派拉蒙影片将获得上海电影集团与华桦传媒等两家中企的10亿美元现金投资。寻求成长的派拉蒙影片将因此获得所需的资金与稳定性。