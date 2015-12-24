更新版 1-韩国央行：2016年将维持宽松政策，总裁警告宽松太久已加剧金融失衡

(新增韩国央行声明、调查信息与背景资料)

* 韩国央行总裁称，金融失衡已加剧

* 韩国央行称，2016年将维持政策宽松立场

* 自2017年起韩国央行每年将召开八次利率会议

路透首尔12月24日 - 韩国央行称，将继续维持宽松货币立场，为脆弱的经济复苏提供支持，尽管央行总裁警告称，宽松货币政策维持太久已加剧金融失衡。

“韩国央行具有双重使命，必须维持经济和金融稳定，”李柱烈周三晚间在年底一个活动上发表评论称。

“但是，在前所未有的低增长和低利率环境下，长期维持宽松货币政策，使得金融失衡状况加剧。”

韩国央行周四发表的关于2016年政策走向的声明称，在低增长和低通胀环境下，该央行将维持宽松立场。

针对上周美国联邦储备理事会(美联储/FED)的升息举措，韩国央行称，如果美国借贷成本升高引发汇市波动性加剧，央行将入市干预。

多数经济学家预计，韩国央行将在相当长一段时间内维持利率不变，然而也有一些认为，该央行还需进一步降息以支持经济成长。

自去年8月以来，韩国央行已降息四次，每次下调25个基点。最近一次降息是在6月，利率降至纪录低位1.50%。

韩国央行下次政策会议将于1月14日召开。

李柱烈还称，经济形势的不确定性让央行任务变得复杂。他并未具体阐明，但表示央行仍将关注维持经济增长和金融稳定。

该央行计划从2017年开始每年举行八次议息会议，取代目前每个月一次的做法。