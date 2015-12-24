更新版 1-韩国央行：2016年将维持宽松政策，总裁警告宽松太久已加剧金融失衡

香港个股：东方海外澄清没涉及任何与公司及东方海外货柜有关的竞投
路透香港1月20日 - 香港航运企业--东方海外（国际）有限公司 周五公告称，对近日有媒体报导指其他航运公司可能对其附属公司东方海外货柜进行潜在竞投，澄清公司及东方海外货柜未涉及任何与两者有关的竞投。
(新增韩国央行声明、调查信息与背景资料)
* 韩国央行总裁称，金融失衡已加剧
* 韩国央行称，2016年将维持政策宽松立场
* 自2017年起韩国央行每年将召开八次利率会议
路透首尔12月24日 - 韩国央行称，将继续维持宽松货币立场，为脆弱的经济复苏提供支持，尽管央行总裁警告称，宽松货币政策维持太久已加剧金融失衡。
“韩国央行具有双重使命，必须维持经济和金融稳定，”李柱烈周三晚间在年底一个活动上发表评论称。
“但是，在前所未有的低增长和低利率环境下，长期维持宽松货币政策，使得金融失衡状况加剧。”
韩国央行周四发表的关于2016年政策走向的声明称，在低增长和低通胀环境下，该央行将维持宽松立场。
针对上周美国联邦储备理事会(美联储/FED)的升息举措，韩国央行称，如果美国借贷成本升高引发汇市波动性加剧，央行将入市干预。
多数经济学家预计，韩国央行将在相当长一段时间内维持利率不变，然而也有一些认为，该央行还需进一步降息以支持经济成长。
自去年8月以来，韩国央行已降息四次，每次下调25个基点。最近一次降息是在6月，利率降至纪录低位1.50%。
韩国央行下次政策会议将于1月14日召开。
李柱烈还称，经济形势的不确定性让央行任务变得复杂。他并未具体阐明，但表示央行仍将关注维持经济增长和金融稳定。
该央行计划从2017年开始每年举行八次议息会议，取代目前每个月一次的做法。
而且从明年起，议息会议上持反对意见者的名字将在会议当天公布，而目前的作法是在两周后公布会议记录时才披露。(完) (编译 刘秀红；审校 孙茉莉)
路透香港1月20日 - 香港航运企业--东方海外（国际）有限公司 周五公告称，对近日有媒体报导指其他航运公司可能对其附属公司东方海外货柜进行潜在竞投，澄清公司及东方海外货柜未涉及任何与两者有关的竞投。
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