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亚洲 | 2015年 12月 24日 星期四 11:29 BJT

澳洲股市：收盘涨1.3%，圣诞节前股市提早休市

路透悉尼12月24日 - 澳股周四收盘上涨1.3%。因明日就是圣诞节，股市今日提前休市。

澳股S&P/ASX 200指数 收涨65.8点至5,207.6点，为连续第七日收涨，创下1月底以来持续时间最长的涨势。周三涨0.5%。

多数分析师预计，股市将延续涨势直至新年。(完)

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