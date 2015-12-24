《中国公开市场回购未到期一览表》--12月24日

香港个股：东方海外澄清没涉及任何与公司及东方海外货柜有关的竞投
路透香港1月20日 - 香港航运企业--东方海外（国际）有限公司 周五公告称，对近日有媒体报导指其他航运公司可能对其附属公司东方海外货柜进行潜在竞投，澄清公司及东方海外货柜未涉及任何与两者有关的竞投。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 700亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 12/29 7 2.25% 300 12/31 7 2.25% 400 当月累计 700 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 注：1.在暂停近两个月后，央行于2015年1月22日恢复公开市场操作，不过方向由正转 为逆。除春节长假前一天停做一次外，逆回购操作一直持续到4月16日，而之后央行年内第 二度降准，逆回购再次暂停；此后在6月25日，央行为稳定半年末的短期流动性，再度重启 逆回购。 除SLO、常备借贷便利(SLF)外，中国央行在2014年三季度还创设并开展了中期借贷便利 (MLF)操作，操作对象包括国有商业银行、股份制商业银行、较大规模的城市商业银行和农 村商业银行等。 2.正回购到期表明资金投放，逆回购到期则表明资金回笼。(完) (整理 边竞; 审校 吴芳)
路透香港1月20日 - 香港航运企业--东方海外（国际）有限公司 周五公告称，对近日有媒体报导指其他航运公司可能对其附属公司东方海外货柜进行潜在竞投，澄清公司及东方海外货柜未涉及任何与两者有关的竞投。
路透北京1月20日 - 中国银行间债市周五早盘现券收益率小幅回落，国债期货震荡略上涨。交易员表示，资金面较昨日有所好转，四季度GDP略超预期但工业和投资转弱等多空因素交织，现券方面仍不明朗；节前流动性缓解利好现券，但节后资金预期不容乐观，制约收益率下行。
路透1月19日 - 维亚康姆(Viacom) 旗下的派拉蒙影片将获得上海电影集团与华桦传媒等两家中企的10亿美元现金投资。寻求成长的派拉蒙影片将因此获得所需的资金与稳定性。