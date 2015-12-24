中国汇市：人民币早盘紧随中间价小贬，维稳主旋律下机构平仓待明年

香港个股：东方海外澄清没涉及任何与公司及东方海外货柜有关的竞投
路透香港1月20日 - 香港航运企业--东方海外（国际）有限公司 周五公告称，对近日有媒体报导指其他航运公司可能对其附属公司东方海外货柜进行潜在竞投，澄清公司及东方海外货柜未涉及任何与两者有关的竞投。
* 人民币早盘随中间价小贬
* 购汇盘有所减少，机构止盈平仓
* 临近年底主旋律维稳
* CNH自发卖盘增多市场小升
路透北京12月24日 - 人民币兑美元即期 周四早盘紧随中间价小跌持稳，打破本周阶梯式小涨趋势。交易员称，近日中资大行有持续火力支撑汇价，体现央行维稳意图。加上美指回调，购汇盘旋即适可而止。
他们并指出，离岸人民币近日小升，一方面因美指有所回调，另一方面年底资金成本较高，一些外资行止盈平仓，导致离岸市场自发性（美元）卖盘增多。
“该平仓的都平仓，大家都在减少头寸...今年就这样了，你看美元/人民币不让波动了，那大家也赚不到钱，何必这么辛苦。”一股份行交易员指出。
“年底前，有一波之前做多美元/人民币的有止盈的需求，出来帮央妈站一下岗。”他并称。
另有交易员称，明年外汇交易时间延长至23：30后，为应对突发事件并防止晚盘有人恶意操纵价格，一些中资大行将被安排晚盘值班。
中国央行周三表示，自2016年1月4日起，银行间外汇市场交易系统每日运行时间延长至北京时间23:30；外币对和外币拆借交易系统运行时间调整至北京时间7:00-23:30，中间不休市。同时，人民币汇率中间价及浮动幅度、做市商报价等市场管理制度适用时间相应延长。央行官网并指出，将进一步引入合格境外主体。[nL3S14C2HE}
北京时间11:53，人民币兑美元 即期报6.4785元，上日收报6.4778元。今日人民币兑美元中间价 报6.4755元，上日中间价为6.4731元。人民币兑美元即期成交额 为79.35亿美元，上日半日为85.07亿美元。
全球汇市方面，美元、欧元和日圆周四波动不大，西方国家市场大多已休市迎接圣诞和年底假期，市场交投淡静。但投资者仍预计明年美元有更大走强潜力。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.7655元, 上日尾盘为6.766元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.5377/6.5386元, 上一交易日尾盘报6.5465元。
中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.4784。外汇交易中心自8月24日开始，每天五次，分别为上午10点、11点、下午2点、3点和4点时发布一个参考汇率。
中国央行8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。(完) (发稿 孙琦子； 审校 黄凯)
路透香港1月20日 - 香港航运企业--东方海外（国际）有限公司 周五公告称，对近日有媒体报导指其他航运公司可能对其附属公司东方海外货柜进行潜在竞投，澄清公司及东方海外货柜未涉及任何与两者有关的竞投。
路透北京1月20日 - 中国银行间债市周五早盘现券收益率小幅回落，国债期货震荡略上涨。交易员表示，资金面较昨日有所好转，四季度GDP略超预期但工业和投资转弱等多空因素交织，现券方面仍不明朗；节前流动性缓解利好现券，但节后资金预期不容乐观，制约收益率下行。
路透1月19日 - 维亚康姆(Viacom) 旗下的派拉蒙影片将获得上海电影集团与华桦传媒等两家中企的10亿美元现金投资。寻求成长的派拉蒙影片将因此获得所需的资金与稳定性。