中国汇市：人民币早盘紧随中间价小贬，维稳主旋律下机构平仓待明年

* 人民币早盘随中间价小贬

* 购汇盘有所减少，机构止盈平仓

* 临近年底主旋律维稳

* CNH自发卖盘增多市场小升

路透北京12月24日 - 人民币兑美元即期 周四早盘紧随中间价小跌持稳，打破本周阶梯式小涨趋势。交易员称，近日中资大行有持续火力支撑汇价，体现央行维稳意图。加上美指回调，购汇盘旋即适可而止。

他们并指出，离岸人民币近日小升，一方面因美指有所回调，另一方面年底资金成本较高，一些外资行止盈平仓，导致离岸市场自发性（美元）卖盘增多。

“该平仓的都平仓，大家都在减少头寸...今年就这样了，你看美元/人民币不让波动了，那大家也赚不到钱，何必这么辛苦。”一股份行交易员指出。

“年底前，有一波之前做多美元/人民币的有止盈的需求，出来帮央妈站一下岗。”他并称。

另有交易员称，明年外汇交易时间延长至23：30后，为应对突发事件并防止晚盘有人恶意操纵价格，一些中资大行将被安排晚盘值班。

中国央行周三表示，自2016年1月4日起，银行间外汇市场交易系统每日运行时间延长至北京时间23:30；外币对和外币拆借交易系统运行时间调整至北京时间7:00-23:30，中间不休市。同时，人民币汇率中间价及浮动幅度、做市商报价等市场管理制度适用时间相应延长。央行官网并指出，将进一步引入合格境外主体。[nL3S14C2HE}

北京时间11:53，人民币兑美元 即期报6.4785元，上日收报6.4778元。今日人民币兑美元中间价 报6.4755元，上日中间价为6.4731元。人民币兑美元即期成交额 为79.35亿美元，上日半日为85.07亿美元。

全球汇市方面，美元、欧元和日圆周四波动不大，西方国家市场大多已休市迎接圣诞和年底假期，市场交投淡静。但投资者仍预计明年美元有更大走强潜力。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.7655元, 上日尾盘为6.766元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.5377/6.5386元, 上一交易日尾盘报6.5465元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.4784。外汇交易中心自8月24日开始，每天五次，分别为上午10点、11点、下午2点、3点和4点时发布一个参考汇率。