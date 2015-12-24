版本:
中国
亚洲 | 2015年 12月 24日 星期四 14:06 BJT

背景资料：中国人民银行四季度公开市场操作一览表

以下为中国人民银行2015年第四季度所进行的各期逆回购操作金额和利率：

     日期    招标量     7天期(%)   14天期(%)
          (亿元人民币)    
     
     12/24    400        2.25%        --
     12/22    300        2.25%        --
     12/17    300        2.25%        --
     12/15    100        2.25%        --
     12/10    200        2.25%        --
     12/8     100        2.25%        --
     12/3     300        2.25%        --
     12/1     500        2.25%        --
     11/26    200        2.25%        --
     11/24    100        2.25%        --
     11/19    200        2.25%        --
     11/17    100        2.25%        --
     11/12    100        2.25%        --
     11/10    100        2.25%        --
     11/5     100        2.25%        --
     11/3     100        2.25%        --
     10/29    100        2.25%        --
     10/27    100        2.25%        --
     10/22    200        2.35%        --
     10/20    250        2.35%        --
     10/15    500        2.35%        --
     10/13    400        2.35%        --
     10/8   1,200        2.35%        --
        
  注: 浏览央行2015年三季度公开市场操作情况，请点选 
          央行2015年二季度公开市场操作情况，请点选 
          央行2015年一季度公开市场操作情况，请点选 
          央行2014年四季度公开市场操作情况，请点选 (完)

 (整理 边竞; 审校 李宏薇)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐