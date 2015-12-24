中国债市动态：现券收益率明显下跌，机构提前布局明年助推买盘热情

路透北京12月24日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率下行明显。交易员称，市场流动性充沛，而年底供给减少致资产稀缺，机构提前布局明年，短期收益率下行空间料有限，但中长期依然看好。

华南一券商交易员说，早盘交投活跃，“10年期的国债和国开218(收益率)基本都下了5-6个bp（基点）左右吧，可能市场还是有一个降准预期在里面，另外近期的供给也比较少，还是资产荒。”

他并称，农商行和资管类中小机构是这波行情主要参与者，因为这类机构前期配置较少加上贷款萎缩，面临的资产荒可能更厉害一些。

交易员并认为，短期来看收益率进一步大幅下行空间料有限，但鉴于基本面和政策宽松趋势未改，债市中长期“走牛”的根基依然未变。

剩余期限近10年的国债150023最新报价 2.8150%/2.7850%，上日尾盘为2.8350%/2.82%；同期限国开债150218券最新报价 在3.15%/3.12%，上日尾盘为3.21%/3.18%。

年关将至，加之短期又逢新一轮IPO申购扰动，中国央行公开市场本周净投放加量至300亿元人民币，以安抚年末资金面；不过除了一定程度的结构性供需矛盾外，当前整体流动性状况尚可，短期央行以MLF（中期借贷便利）与逆回购等工具提供支持已足够。

中国央行金融市场司债券交易处处长曹媛媛周四在绿色债券吹风会上表示，央行将先推出绿色金融债，再推绿色企业债。央行研究局首席经济学家马骏在同一场合称，保守估算今后五年每年至少需要2万亿绿色投资。