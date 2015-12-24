中港个股：广汽集团确认拟参与中国优步B轮融资，惟具体条款有待协定

路透香港12月24日 - 中国汽车生产商--广州汽车集团股份有限公司 称，确认拟参与中国优步的B轮融资，惟具体条款有待协定。

广汽此前公布与美国Uber（优步） 的中国子公司签署战略合作框架协议，以拓展汽车后市场业务 ，但未有披露拟参与中国优步的B轮融资事宜，惟内地传媒报导指广汽已确认参与该项融资，消息刺激广汽A股周三下午股价涨停。

广汽周三晚间的公告称，收到上海证券交易所上市公司监管部的问询函，要求完整披露关于与中国优步合作的具体事项，但公司方面未接受任何媒体采访，且未向任何媒体确认参与中国优步B轮融资。

公司并指出，“有关双方股权投资及各业务领域的合作已进行了披露，但由于中国优步B轮融资事宜尚在各方谈判中，仍处于保密阶段，为避免损害谈判各方利益，暂时未作详细披露。”

今年9月，优步执行长Travis Kalanick称，中国优步新近融资12亿美元，现有投资者百度 亦参与其中。

广汽周四早盘收跌0.14%，报6.91港元；A股则跌5.5%，报23.15元人民币。（完）

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