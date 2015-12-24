中港个股：广汽集团确认拟参与中国优步B轮融资，惟具体条款有待协定

香港个股：东方海外澄清没涉及任何与公司及东方海外货柜有关的竞投
路透香港1月20日 - 香港航运企业--东方海外（国际）有限公司 周五公告称，对近日有媒体报导指其他航运公司可能对其附属公司东方海外货柜进行潜在竞投，澄清公司及东方海外货柜未涉及任何与两者有关的竞投。
路透香港12月24日 - 中国汽车生产商--广州汽车集团股份有限公司 称，确认拟参与中国优步的B轮融资，惟具体条款有待协定。
广汽此前公布与美国Uber（优步） 的中国子公司签署战略合作框架协议，以拓展汽车后市场业务 ，但未有披露拟参与中国优步的B轮融资事宜，惟内地传媒报导指广汽已确认参与该项融资，消息刺激广汽A股周三下午股价涨停。
广汽周三晚间的公告称，收到上海证券交易所上市公司监管部的问询函，要求完整披露关于与中国优步合作的具体事项，但公司方面未接受任何媒体采访，且未向任何媒体确认参与中国优步B轮融资。
公司并指出，“有关双方股权投资及各业务领域的合作已进行了披露，但由于中国优步B轮融资事宜尚在各方谈判中，仍处于保密阶段，为避免损害谈判各方利益，暂时未作详细披露。”
今年9月，优步执行长Travis Kalanick称，中国优步新近融资12亿美元，现有投资者百度 亦参与其中。
广汽周四早盘收跌0.14%，报6.91港元；A股则跌5.5%，报23.15元人民币。（完）
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(记者 雷美珍；审校 黄凯)
路透香港1月20日 - 香港航运企业--东方海外（国际）有限公司 周五公告称，对近日有媒体报导指其他航运公司可能对其附属公司东方海外货柜进行潜在竞投，澄清公司及东方海外货柜未涉及任何与两者有关的竞投。
路透北京1月20日 - 中国银行间债市周五早盘现券收益率小幅回落，国债期货震荡略上涨。交易员表示，资金面较昨日有所好转，四季度GDP略超预期但工业和投资转弱等多空因素交织，现券方面仍不明朗；节前流动性缓解利好现券，但节后资金预期不容乐观，制约收益率下行。
路透1月19日 - 维亚康姆(Viacom) 旗下的派拉蒙影片将获得上海电影集团与华桦传媒等两家中企的10亿美元现金投资。寻求成长的派拉蒙影片将因此获得所需的资金与稳定性。