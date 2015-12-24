中国货币市场：跨年需求不减14天利率续小涨，逆回购加量投放提振信心

路透上海12月24日 - 中国银行间市场周四主要回购利率隔夜和14天续小升，七天稍降。交易员表示，随着年末临近，跨年需求不减，14天期品种价格续小涨，质押信用债拆借的机构仍略显不易；而新股申购仍在途中，隔夜成交活络局面不改，资金面整体仍宽松无虞。

交易员并指出，年底财政存款陆续投放亦有驰援，同时央行逆回购今日亦加量进一步平稳市场信心，目前看流动性预期基本无忧。

“隔夜，14天借的多，感觉7天的不跨年需求弱些，而借隔夜的更多一些，估计都等着明天借7天吧，”华北一银行交易员称，利率债借跨年还是挺好借的，信用债不好太好借，但整体也问题不大。

央行公开市场今日进行了400亿元人民币的七天期逆回购操作，周二操作量则为300亿元，本周公开市场净投放300亿，逆回购利率依旧持稳在2.25%。上周央行公开市场净投放100亿元。

上海一银行交易员表示， 近期财政存款陆续有支援，而且央行逆回购今天还加了点量， 虽说资金面整体很宽松，但是至少央行还是在释放维稳信号，给市场信心。

此外，他并谈到，新股申购渐近尾声，扰动将逐步趋弱，目前看流动性并无大碍。

年底前最后一批新股发行的八家企业中，七家网上申购日为周三(23日)，一家为周四(24日)。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间11:59 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 1.9119 1.8945 +1.74

七天 2.2864 2.3190 -3.26

14天 2.9850 2.9442 +4.08

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 6.0200 3.5600 +246.00

七天 3.4050 3.0150 +39.00

14天 3.2600 3.2050 +5.50

回购定盘利率

其中:隔夜 1.9200 1.9000 +2.00

七天 2.3500 2.4000 -5.00

14天 2.9700 2.9300 +4.00

Shibor

其中:隔夜 1.9240 1.9030 +2.10

七天 2.3480 2.3480 +0.00

三个月 3.0774 3.0735 +0.39