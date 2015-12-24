中国货币市场：跨年需求不减14天利率续小涨，逆回购加量投放提振信心

香港个股：东方海外澄清没涉及任何与公司及东方海外货柜有关的竞投
路透香港1月20日 - 香港航运企业--东方海外（国际）有限公司 周五公告称，对近日有媒体报导指其他航运公司可能对其附属公司东方海外货柜进行潜在竞投，澄清公司及东方海外货柜未涉及任何与两者有关的竞投。
路透上海12月24日 - 中国银行间市场周四主要回购利率隔夜和14天续小升，七天稍降。交易员表示，随着年末临近，跨年需求不减，14天期品种价格续小涨，质押信用债拆借的机构仍略显不易；而新股申购仍在途中，隔夜成交活络局面不改，资金面整体仍宽松无虞。
交易员并指出，年底财政存款陆续投放亦有驰援，同时央行逆回购今日亦加量进一步平稳市场信心，目前看流动性预期基本无忧。
“隔夜，14天借的多，感觉7天的不跨年需求弱些，而借隔夜的更多一些，估计都等着明天借7天吧，”华北一银行交易员称，利率债借跨年还是挺好借的，信用债不好太好借，但整体也问题不大。
央行公开市场今日进行了400亿元人民币的七天期逆回购操作，周二操作量则为300亿元，本周公开市场净投放300亿，逆回购利率依旧持稳在2.25%。上周央行公开市场净投放100亿元。
上海一银行交易员表示， 近期财政存款陆续有支援，而且央行逆回购今天还加了点量， 虽说资金面整体很宽松，但是至少央行还是在释放维稳信号，给市场信心。
此外，他并谈到，新股申购渐近尾声，扰动将逐步趋弱，目前看流动性并无大碍。
年底前最后一批新股发行的八家企业中，七家网上申购日为周三(23日)，一家为周四(24日)。
以下为主要货币市场利率报价:
北京时间11:59 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 1.9119 1.8945 +1.74
七天 2.2864 2.3190 -3.26
14天 2.9850 2.9442 +4.08
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜 6.0200 3.5600 +246.00
七天 3.4050 3.0150 +39.00
14天 3.2600 3.2050 +5.50
回购定盘利率
其中:隔夜 1.9200 1.9000 +2.00
七天 2.3500 2.4000 -5.00
14天 2.9700 2.9300 +4.00
Shibor
其中:隔夜 1.9240 1.9030 +2.10
七天 2.3480 2.3480 +0.00
三个月 3.0774 3.0735 +0.39
-----------------------------------------------------------(完) (发稿 吴芳； 审校 吴云凌)
路透香港1月20日 - 香港航运企业--东方海外（国际）有限公司 周五公告称，对近日有媒体报导指其他航运公司可能对其附属公司东方海外货柜进行潜在竞投，澄清公司及东方海外货柜未涉及任何与两者有关的竞投。
路透北京1月20日 - 中国银行间债市周五早盘现券收益率小幅回落，国债期货震荡略上涨。交易员表示，资金面较昨日有所好转，四季度GDP略超预期但工业和投资转弱等多空因素交织，现券方面仍不明朗；节前流动性缓解利好现券，但节后资金预期不容乐观，制约收益率下行。
路透1月19日 - 维亚康姆(Viacom) 旗下的派拉蒙影片将获得上海电影集团与华桦传媒等两家中企的10亿美元现金投资。寻求成长的派拉蒙影片将因此获得所需的资金与稳定性。