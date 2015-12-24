台湾经济：明年经济成长率估为1.74%，CPI年增率估0.49%--中研院

香港个股：东方海外澄清没涉及任何与公司及东方海外货柜有关的竞投
路透香港1月20日 - 香港航运企业--东方海外（国际）有限公司 周五公告称，对近日有媒体报导指其他航运公司可能对其附属公司东方海外货柜进行潜在竞投，澄清公司及东方海外货柜未涉及任何与两者有关的竞投。
路透台北12月24日 - 台湾最高学术研究机构--中央研究院经济研究所周四表示，下修台湾今年/明年经济成长率至0.75%和1.74%，明年CPI年增率估0.49%。
中央研究院经济研究所表示，明年先进国家成长虽仍旧稳健，但受到低迷的能源价格与原物料价格，以及美国升息所带来的影响，新兴市场于发展中国家的成长仍旧存在很大的下行风险，因此明年经济复苏也产生高度不确定性。此外在中国红色供应链的影响下，出口的复苏力道将会有限。
中央研究院经济所预测，2015年台湾GDP年增率为0.75%，通膨率为-0.30%。明年的GDP年增率是1.74%，CPI年增率是0.49%。
台湾官方11月底预估中2015年的经济成长率是1.06%(原估为1.56%)，2016年经济成长率和CPI年增率各为2.32%及0.84%。 (完) (记者 高洁如; 审校 林高丽)
路透香港1月20日 - 香港航运企业--东方海外（国际）有限公司 周五公告称，对近日有媒体报导指其他航运公司可能对其附属公司东方海外货柜进行潜在竞投，澄清公司及东方海外货柜未涉及任何与两者有关的竞投。
路透北京1月20日 - 中国银行间债市周五早盘现券收益率小幅回落，国债期货震荡略上涨。交易员表示，资金面较昨日有所好转，四季度GDP略超预期但工业和投资转弱等多空因素交织，现券方面仍不明朗；节前流动性缓解利好现券，但节后资金预期不容乐观，制约收益率下行。
路透1月19日 - 维亚康姆(Viacom) 旗下的派拉蒙影片将获得上海电影集团与华桦传媒等两家中企的10亿美元现金投资。寻求成长的派拉蒙影片将因此获得所需的资金与稳定性。