台湾经济：明年经济成长率估为1.74%，CPI年增率估0.49%--中研院

路透台北12月24日 - 台湾最高学术研究机构--中央研究院经济研究所周四表示，下修台湾今年/明年经济成长率至0.75%和1.74%，明年CPI年增率估0.49%。

中央研究院经济研究所表示，明年先进国家成长虽仍旧稳健，但受到低迷的能源价格与原物料价格，以及美国升息所带来的影响，新兴市场于发展中国家的成长仍旧存在很大的下行风险，因此明年经济复苏也产生高度不确定性。此外在中国红色供应链的影响下，出口的复苏力道将会有限。

中央研究院经济所预测，2015年台湾GDP年增率为0.75%，通膨率为-0.30%。明年的GDP年增率是1.74%，CPI年增率是0.49%。