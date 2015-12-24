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亚洲 | 2015年 12月 24日 星期四 12:15 BJT

日本债市：股市上涨拖累公债下跌，对公债发行量减少的消息泰然处之

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 -0.015% +0.0 -0.015%

五年期公债 0.040% +0.5 0.035%

10年期公债 0.280% +1.0 0.270%

20年期公债 1.010% +1.0 1.000%

30年期公债 1.270% +0.5 1.265%

10年期公债期货 <0#JGB:> 148.92 -0.05 148.97

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美债每日展望 欧元区公债市场

美国现货公债 英国公债市场

日本公债市场 中国债市

台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 审校 汪红英/刘秀红/孙茉莉/张荻)

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