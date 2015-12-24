韩国金融：国家退休基金自2019年起不再对冲海外债券投资的汇率风险

香港个股：东方海外澄清没涉及任何与公司及东方海外货柜有关的竞投
路透香港1月20日 - 香港航运企业--东方海外（国际）有限公司 周五公告称，对近日有媒体报导指其他航运公司可能对其附属公司东方海外货柜进行潜在竞投，澄清公司及东方海外货柜未涉及任何与两者有关的竞投。
路透首尔12月24日 - 韩国保健福祉部周四表示，国家退休基金(NPS)对海外债券投资的汇率对冲操作在2017年和2018年间减少后，2019年起将不再进行对冲。
该部在声明稿中表示，NPS今年起已停止对其他投资的汇率对冲操作。该基金是全球第三大退休基金，截至9月底资产总计达500.2万亿(兆)韩元(4,273.4亿美元)。
其并称，至2017年底前海外债券投资的汇率对冲比例将先从目前的100%降至50%，之后在2018年底前降至零。
目前该基金需出售远期外汇合约或互换合约，来对冲其以外币投资海外债券的风险。
监管该基金的保健福祉部在声明稿中表示，该基金将透过有效管理投资的外币组合，设法将汇率风险降至最低。但声明稿没有进一步的详细说明。
国家退休基金的数据显示，截至9月底投资海外债券21.7万亿韩元，占总投资额的4.3%。对韩国国内股市则投资了265.8万亿韩元，占比为53.1%。(完) (编译 戴素萍 审校 张若琪)
路透香港1月20日 - 香港航运企业--东方海外（国际）有限公司 周五公告称，对近日有媒体报导指其他航运公司可能对其附属公司东方海外货柜进行潜在竞投，澄清公司及东方海外货柜未涉及任何与两者有关的竞投。
路透北京1月20日 - 中国银行间债市周五早盘现券收益率小幅回落，国债期货震荡略上涨。交易员表示，资金面较昨日有所好转，四季度GDP略超预期但工业和投资转弱等多空因素交织，现券方面仍不明朗；节前流动性缓解利好现券，但节后资金预期不容乐观，制约收益率下行。
路透1月19日 - 维亚康姆(Viacom) 旗下的派拉蒙影片将获得上海电影集团与华桦传媒等两家中企的10亿美元现金投资。寻求成长的派拉蒙影片将因此获得所需的资金与稳定性。