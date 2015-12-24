韩国金融：国家退休基金自2019年起不再对冲海外债券投资的汇率风险

路透首尔12月24日 - 韩国保健福祉部周四表示，国家退休基金(NPS)对海外债券投资的汇率对冲操作在2017年和2018年间减少后，2019年起将不再进行对冲。

该部在声明稿中表示，NPS今年起已停止对其他投资的汇率对冲操作。该基金是全球第三大退休基金，截至9月底资产总计达500.2万亿(兆)韩元(4,273.4亿美元)。

其并称，至2017年底前海外债券投资的汇率对冲比例将先从目前的100%降至50%，之后在2018年底前降至零。

目前该基金需出售远期外汇合约或互换合约，来对冲其以外币投资海外债券的风险。

监管该基金的保健福祉部在声明稿中表示，该基金将透过有效管理投资的外币组合，设法将汇率风险降至最低。但声明稿没有进一步的详细说明。