《国际主要央行公开市场操作一览》--12月24日

路透上海12月24日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)12月16日实施近10年来的首次升息，表明其相信美国经济在2007-2009年金融危机期间的伤痛已基本痊愈。FED并表示，此次升息是尝试启动“循序渐进的”紧缩周期，并称在决定下一步行动时，将着重监测通胀形势。

欧洲央行12月一如预期，将存款工具利率从负0.20%下调至负0.30%，并将资产购买计划延长六个月。

日本央行12月维持大规模刺激计划下的基础货币目标不变，但决定扩大所购买资产范围，旨在鼓励企业加大薪资及投资支出。央行维持以每年80万亿日圆(6,550亿美元)速度扩大基础货币的政策目标不变，主要通过大规模购买公债、上市交易基金(ETF)和投资地产的信托基金实现。

台湾央行则继续发行存单以冲销市场资金。

**美国**

以下为美国联邦储备委员会(FED)自上周四以来在公开市场的主要操作:

操作方式 投放资金(亿美元) 加权中标利率

--------------------------------------------------

12/23 隔夜逆回购 -1,783.31 0.25%

12/22 隔夜逆回购 -1,853.50 0.25%

12/21 隔夜逆回购 -1,606.06 0.25%

12/18 三天逆回购 -1,432.23 0.25%

12/18 17天逆回购 -0.01 0.25%

12/17 隔夜逆回购 -1,051.85 0.25%

《本周主要新闻》

--美国亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特周一表示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)承诺在未来数月逐步升息，意味着不会在每次会议上都升息。

--美国里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔周五表示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)预计2016年升息4次，显示了“逐步”升息的具体含义。

**欧洲**

欧洲央行(ECB)上周四以来，通过反向交易向市场注入流动性。具体如下:

操作方式 投放资金(亿欧元) 加权利率

----------------------------------------------------------------

12/22 七天期反向交易 729.081 0.05%(固定利率)

《本周主要新闻》

--欧洲央行(ECB)执委兼首席经济学家普雷特在接受比利时一家报纸采访时表示，考虑到新兴经济体成长放缓等风险，因此只要有必要，ECB将一直维持宽松的货币政策。

--欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼周六在电台访问广播中表示，欧元区增长率远低于美国，现在考虑跟随美国的脚步升息还太早。

**日本**

以下为金融机构在日本央行的活期账户余额(Current account)一周来的变化情况:

日本央行活期账户余额(10亿日圆)

---------------------------------------

周二 252,730

上周三 247,620

---------------------------------------

当期变化 +5,110

注：周三为日本公共假期

金融机构在日本央行的活期账户余额包括：银行在央行的准备金和超额准备金，以及银行和其他金融机构在央行的活期存款。活期账户余额的变动部分反映了央行在公开市场的操作情况。

日本央行每天在公开市场进行多次操作，使用的主要工具有短期国库券、长期政府公债以及商业票据等，此外日本央行也会采用自己发行的债务工具，操作方法则主要包括购和买断。

《本周主要新闻》

--日本央行维持大规模刺激计划下的基础货币目标不变，但决定扩大所购买资产范围，旨在鼓励企业加大薪资及投资支出。央行维持以每年80万亿日圆(6,550亿美元)速度扩大基础货币的政策目标不变，主要通过大规模购买公债、上市交易基金(ETF)和投资地产的信托基金实现。

**台湾**

台湾央行本周冲销市场资金的主要手段依然是发行存单，91天期存单利率持稳在0.86%。

《本周主要新闻》

--台湾央行周三称，共发行4,561.5亿台币定存单，与当日到期金额4,609.5亿台币相较，存单发行余额减48亿。

--台湾央行周二称，共发行493亿台币定存单，与当日到期金额493亿台币相较，存单发行余额未增减。

--台湾央行周一称，共发行571.5亿台币定存单，与当日到期金额571.5亿台币相较，存单发行余额未增减。 (完)