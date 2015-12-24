《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--12月24日

中国债市动态：资金紧势缓解助力现券和期货小幅向好，对GDP数据反应平淡
路透北京1月20日 - 中国银行间债市周五早盘现券收益率小幅回落，国债期货震荡略上涨。交易员表示，资金面较昨日有所好转，四季度GDP略超预期但工业和投资转弱等多空因素交织，现券方面仍不明朗；节前流动性缓解利好现券，但节后资金预期不容乐观，制约收益率下行。
1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= *中国电信 500 100 60天 12/25簿记建档 工商银行 AAA 12/28 12/29
中信银行 ======================================================================================= *东方航空 200 30 9 12/25簿记建档 建设银行 AAA(大公国际)12/28 12/29
工商银行 AAA-(中债资信) ======================================================================================= *新希望集团 40 10 9 12/25簿记建档 招商银行 AAA(中诚信) 12/28 12/29
AA(中债资信) ======================================================================================= *杭州市金融 60 5 9 12/25簿记建档 中信银行 AA+(大公国际)12/28 12/29 投资集团 AA-(中债资信) ======================================================================================= *无锡灵山 26 2 9 12/25簿记建档 民生银行 AA 12/28 12/29 文化旅游集团 ======================================================================================= *山东钢铁 200 30 6 12/25-28簿记 民生银行 AAA (中诚信) 12/29 12/30 集团 AA-(中债资信) =======================================================================================
2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= *中电投贵州 12 12 12 12/29簿记建档 光大银行 AA+ 12/30 12/31 金元集团 中国银行 ======================================================================================= *阳泉煤业集团 20 20 12 12/29簿记建档 渤海银行 AAA 12/30 12/31 ======================================================================================= 华仪电器集团 3.5 2 12 12/25簿记建档 华夏银行 AA- 12/28 12/29 ======================================================================================= 海航旅游集团 10 5 12 12/25簿记建档 国开行 AA 12/29 12/30 ======================================================================================= 信威集团 20 10 12 12/25簿记建档 恒丰银行 AA 12/29 12/30
浙商银行 ======================================================================================= 物美控股集团 30 10 12 12/25簿记建档 恒丰银行 AA 12/29 12/30
浙商银行 ======================================================================================= 山西阳煤化工 2 2 12 12/25簿记建档 光大银行 AA+ 12/28 12/29 投资 ======================================================================================= 内蒙古能源 30 15 12 12/25簿记建档 兴业银行 AA+ 12/28 12/29 发电投资集团 国开行 ======================================================================================= 大连机床集团 8 5 12 12/28簿记建档 浦发银行 AA 12/29 12/30
国开行 ======================================================================================= 盐湖股份 48 22 12 12/28簿记建档 中信银行 AAA 12/29 12/30
国开行 ======================================================================================= 宝钢集团 13 13 12 12/28-29簿记 工商银行 AA+ 12/30 12/31 新疆八一钢铁 =======================================================================================
3.以下为将发行或申请发行的中期票据(MTN): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ======================================================================================= *云南省城乡 17.5 3.5 5/7 12/31簿记建档 国开行 AA 2016/1/4 2016/1/5 建设投资 (两个品种不预设发行规模、可双向回拨) ======================================================================================= 重庆城市建设 30 10 永续 12/25簿记建档 广发证券 AAA 12/28 12/29 投资集团 (每5年重置一次票面利率) 建设银行 ======================================================================================= 重庆江北嘴 30 30 永续 12/25簿记建档 华夏银行 AA+ 12/28 12/29 中央商务区投资集团 (每5年重置一次票面利率) ======================================================================================= 首钢股份 45 25 5 12/25簿记建档 华泰证券 AA+ 12/29 12/30 (第一期) (首钢总公司担保) 农业银行 ======================================================================================= 首钢股份 25 5 5 12/25簿记建档 华泰证券 AA+ 12/29 12/30 (第二期) (首钢总公司担保) 农业银行 ======================================================================================= 唐山曹妃甸 40 10 5 12/25簿记建档 招商银行 AA 12/28 12/29 发展投资集团 招商证券 ======================================================================================= 江苏筑富实业 10 10 5 12/28簿记建档 国泰君安 AA 12/29 12/30 投资 (江苏省信用再担保有限公司提供担保) 上海银行 ======================================================================================= 青海交通投资 20 10 永续 12/28簿记建档 兴业银行 AA+ 12/29 12/30
(每5年重置一次票面利率) ======================================================================================= 上海建工 20 20 永续 12/28簿记建档 建设银行 AAA 12/29 12/30
(每5年重置一次票面利率) 交通银行 ======================================================================================= 重庆市涪陵 40 20 永续 12/28簿记建档 中金公司 AA+ 12/30 12/31 国有资产投资经营集团 (每5年重置一次票面利率) 浙商银行 ======================================================================================= 广西北部湾 20 20 永续 12/28簿记建档 建设银行 AA+ 12/29 12/30 国际港务集团 (每5年重置一次票面利率) ======================================================================================= 焦作市投资 20 10 5 12/28簿记建档 浦发银行 AA 12/29 12/30 集团 ======================================================================================= 内蒙古双欣 8 2 3 12/28簿记建档 工商银行 AA 12/29 12/30 能源化工 ======================================================================================= 武汉钢铁集团 60 30 永续 12/29簿记建档 工商银行 AAA 12/30 12/31
(每4年重置一次票面利率) 中信证券 ======================================================================================= 广西投资集团 30 10 永续 12/29簿记建档 兴业银行 AAA 12/30 12/31
(每5年重置一次票面利率) 国开行 ======================================================================================= 重庆保税港区 30 10 永续 12/29簿记建档 兴业银行 AA+ 12/30 12/31 开发管理集团 (每5年重置一次票面利率) ======================================================================================= 天津泰达 100 40 永续 12/29簿记建档 建设银行 AAA 12/30 12/31 投资控股 (每5年重置一次票面利率) ======================================================================================= 雅安发展投资 20 9.4 7 12/29簿记建档 国开行 AA 12/30 12/31
(品种一为附息式固定利率品种) 渤海银行
（品种二为附息式浮动利率品种/均不预设发行规模、可双向回拨） ======================================================================================= 北京顺鑫 10 10 永续 12/30簿记建档 工商银行 AA 12/31 2016/1/4 控股集团 (每3年重置一次票面利率) 民生银行 ======================================================================================= 怀化市 10 4 3 12/30簿记建档 招商证券 AA- 2016/1/4 1/5 水业投资 北京银行 ======================================================================================= 新汶矿业集团 25 15 永续 12/30簿记建档 国开行 AA+ 12/31 2016/1/4
(每3年重置一次票面利率) 海通证券 =======================================================================================
4.以下为将发行或申请发行的项目收益票据(PRN):
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ======================================================================================= 暂无 =======================================================================================
5.以下为将发行或申请发行集合票据: 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 6.以下为将发行或申请发行集优票据 (符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 银行间债券市场发行的债务融资工具):
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 注: *代表新增。(完) 如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次
路透北京1月20日 - 中国银行间债市周五早盘现券收益率小幅回落，国债期货震荡略上涨。交易员表示，资金面较昨日有所好转，四季度GDP略超预期但工业和投资转弱等多空因素交织，现券方面仍不明朗；节前流动性缓解利好现券，但节后资金预期不容乐观，制约收益率下行。
路透1月19日 - 维亚康姆(Viacom) 旗下的派拉蒙影片将获得上海电影集团与华桦传媒等两家中企的10亿美元现金投资。寻求成长的派拉蒙影片将因此获得所需的资金与稳定性。
(因技术问题重发) 路透东京1月20日 - 日本公债价格周五小幅走高，日本央行的例行购债操作帮助抵消了 美国公债隔夜下滑的压力。 10年期日债3月期货 涨0.15点，至150.24。 指标10年期日债收益率(殖利率) 跌1个基点至0.060%，远离上日所及一 个月高点0.075%。 之前美国联邦储备理事会(美联储，FED)主席叶伦的演说暗示加息步伐快于市场预期； 与此同时，五年期公债标售中需求不太旺盛。 投资者焦点目前在特朗普今日稍晚宣誓就职，及其对全球债市和汇市的潜在影响。 美国公债价格周四下跌，收益率涨至两周高位，因数据显示，美国经济稳健增长 。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.240% -1.0 -0.230%