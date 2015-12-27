韩国个股：监管机构要求三星集团削弱或分解涉及三家公司的循环持股

路透首尔12月27日 - 韩国公正交易委员会周日表示，三星集团必须削弱或者分拆其循环持股链条里的三家公司，因为之前的两家关联企业并购令这个循环持股结构被加强。

这个裁定是由于三星SDI 对三星物产 的持股。现时的三星物产是由两家公司合并而来，即在9月份时，第一毛织与三星物产合并，并让新公司继承了三星物产的名字。SDI此前在上述两家公司中都有持股，因此这宗全股票收购交易导致三星SDI在三星物产的持股增加。

韩国当前的法律禁止三星集团组建新的循环持股链或者加强已有的循环持股结构。若已有循环持股链中的任何一个环节出现股权增强的情况，比如这宗案子里面的三星SDI和三星物产的关系，都属于违规行为。

委员会称，三星集团需在明年3月1日以前解决该问题，或者让三星SDI出售在三星物产的2.6%股权，或者完全分解这三家公司形成的循环持股结构。如果三星SDI售出在三星物产持有的全部4.7%股权，那么就可以打破这个结构。

这个裁定不会影响三星初始人李氏家族对整个三星集团的控制。李氏掌门人和家族目前总计持有三星集团30.2%的股权，并藉此掌控旗下诸多主要的关联子公司，比如三星电子 和三星生命 。

三星物产已经表示，公司股东将按规操作，以满足监管要求。（完）