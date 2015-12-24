重发-《路透晚报》--12月24日日间新闻摘要（中港台）

(重发以调整格式) 以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国经济：明年工业增速预计6%左右，将引导“僵尸企业”平稳退出--工信部

中国工业和信息化部周四称，预计今明两年规模以上工业增加值增长6%左右，能耗分别降低6%和4%；2016年将引导“僵尸企业”平稳退出，并开展钢铁、水泥、平板玻璃等行业化解过剩产能试点。

--中国央行：四季度银行家和企业家宏观经济热度指数均降至逾三年低点

中国央行周四公布四季度问卷调查报告显示，当季银行家和企业家宏观经济热度指数和宏观经济信心指数环比均下降，并降至2012年四季度以来最低水平。

--中国政策：适当降低新建陆上风电和光伏发电上网标杆电价--发改委

为了促进陆上风电、光伏发电等新能源产业健康有序发展，中国国家发改委周四发布通知称，适当降低新建陆上风电和光伏发电上网标杆电价。

--中国经济：APEC在华CEO对短期营收增长信心下降，看好人民币前景--调查

国际会计和谘询公司罗兵咸永道（普华永道、资诚）周四发表2015年亚太经合组织（APEC）CEO调研报告显示，在中国的企业决策者对未来12个月营业收入增长前景的信心有所下降，因中国增长放缓和经济再调整；但对未来3-5年收入增长的信心则保持平稳。

【金融】

--中国央行：首批绿色金融债将面世，国外金融机构考虑发行绿色熊猫债

中国央行周四称，多家国内商业银行对发行绿色金融债兴趣浓厚，第一批将很快面世；考虑到中国以间接融资为主的金融体系，央行将先推出绿色金融债，再推绿色企业债。

--中国保险：保监会修改险资投资基础设施规定，不对投资价值及风险作判断

中国保监会拟修改间接投资基础设施项目试点管理办法，受托人设立投资计划应进行注册，注册机构对注册材料的完备性和合规性进行程序性审核，不对投资计划的投资价值及风险作实质性判断。

--中国金融：财政部将联合社保基金和中国人保共同设立长城资管股份公司--副总裁

中国长城资产管理公司副总裁胡建忠周四表示，财政部将联合社保基金和中国人寿保险共同设立长城资产管理股份有限公司，预计将于明年1月挂牌，并从二季度开始引入战略投资者。

【固定收益】

--《分析》中国央行加量投放安抚年末资金面，降准等宽松政策仍相机抉择

年关将至，加之短期又逢新一轮IPO申购扰动，中国央行公开市场本周净投放加量至300亿元人民币，以安抚年末资金面；不过除了一定程度的结构性供需矛盾外，当前整体流动性状况尚可，短期央行以MLF（中期借贷便利）与逆回购等工具提供支持已足够。

--《中国债市每日综述》现券买气热情难消，年底抢券行情继续上演

中国银行间市场周四现券收益率跌势不止，下行幅度近5-6基点。交易人士表示，年底抢券行情持续上演，央行逆回购加码安抚年末资金面，流动性宽松预期进一步稳固，看多情绪提振下，更多机构为来年计划提前布局，令现券暖势继续发酵。

--中国新债：财政部周五将招标发行100亿元贴现国债，期限三个月

中国财政部周四公告，将于周五(25日)招标发行100亿元人民币贴现国债，期限三个月(91天)。

--《焦点》中国信用债违约地雷频爆，来年投资更需炼就火眼金睛

对包括持有天威PPN等高风险债的投资者来说，中国债市年底前火热行情，只是更加衬托出他们的无奈与悲伤。频繁的信用债违约，短期内虽不致引发系统性风险，但对煤炭、钢铁等行业债券相关者来说，在即将到来的“猴年”里恐也难现欢颜。

【外汇】

--中国汇市：人民币收盘五连升但成交萎缩，维稳主旋律下机构平仓待明年

人民币兑美元即期周四收盘现连五日微升，但日间波幅仍不过30余点子 ，中间价则小幅下跌。交易员称，近日中资大行有持续结汇支撑汇价，体现央行维稳意图；而假期临近市场交 投意愿日渐清淡，今日成交量创一个月新低。

--《猴年展望》维稳人民币还是放任市场化？资本外流可控为两难抉择关键

811汇改无疑打开了人民币贬值的“潘多拉魔盒”，加上美联储启动近10年首次升息，人民币的熊途似乎在即将到来的2016年仍难终结。而中国央行的两难境地也将延续：一方面要践行汇率市场化的政策初衷；另一方面资本流出压力令“央妈”仍不得不频频出手干预维稳。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指连续第二日收跌，市场忧虑供给增加大盘延续调整

中国股市沪综指周四连续第二日收跌。分析师指出，今日大盘继续延续调整，昨日国务院常务会议提出建立战略新兴产业板等加大直接融资的举措，将加大股票供给量，对市场造成一定心理压力，同时前期大盘连续上涨后，上方面临年线压制，短线技术面压力仍大，大盘有必要回档调整蓄势。

--中港个股：万科称欢迎安邦保险成为重要股东，安邦回应支持其发展

中国大型房地产企业--万科自媒体微信周四凌晨发布声明，欢迎安邦保险集团成为其重要股东，后者则回应表示将积极支持万科发展。

--中港个股：中信证券称将变更坏账准备计提标准，料减少利润3.21亿元

中国最大券商--中信证券周四称，将变更融资类业务坏账准备计提标准，根据对公司2015年末融资类业务规模预测，该项会计估计变更后，将确认融资类业务坏账损失约3.21亿元人民币，从而减少相同规模的利润总额。

--中国个股：兴业证券拟配股融资150亿元，补充营运资金扩大业务规模

中国中型券商--兴业证券周四公告称，公司拟按每10股配售3股的比例向全体股东配售A股股份，配股价为8.19元/股，拟募集资金不超过150亿元人民币；扣除相关费用后，全部用于增加公司资本金，补充公司营运资金，扩大公司业务规模。

--《焦点》中资评级机构大公欧洲遭遇欧盟调查--文件

根据路透看到的文件以及熟悉情况的消息人士，欧洲监管机构在为期两年的调查中，认定中资信用评级机构大公欧洲在内部制衡体系方面存在不足。

--中国国企：国家电力投资集团核电板块拟明年赴港借壳上市--报载

东方早报周四引述中国国家电力投资集团公司董事长王炳华称，明年将启动国家电投的核电资产板块，即国家核电技术公司的整体上市工作，谋求赴港借壳上市。

--中港个股：广汽集团确认拟参与中国优步B轮融资，惟具体条款有待协定

中国汽车生产商--广州汽车集团股份有限公司称，确认拟参与中国优步的B轮融资，惟具体条款有待协定。

--香港个股：佳兆业提出境外债务重组方案，拟下月中申请召开债权人会议