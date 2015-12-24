台湾股市：连四日收小升，量能萎缩待圣诞节后再战

香港个股：东方海外澄清没涉及任何与公司及东方海外货柜有关的竞投
路透香港1月20日 - 香港航运企业--东方海外（国际）有限公司 周五公告称，对近日有媒体报导指其他航运公司可能对其附属公司东方海外货柜进行潜在竞投，澄清公司及东方海外货柜未涉及任何与两者有关的竞投。
路透台北12月24日 - 台湾股市周四连四日微幅收高，成交量进一步萎缩。分析师表示，圣诞假期前夕，台股因外资放假而沉寂，本地投资人也普遍观望。
台湾加权股价指数 收涨0.10%,至8,324.36点；今日成交初值 为612.96亿台币，上交易日修正后为746.14亿。
〞量缩成这样已没什么好说的，大家都休假了。〞国泰证期顾问处协理简伯仪说。
惟就中期而言，仍有投资机构看好台股表现。统一投信基金经理人林彦良表示，近期盘面针对利空皆已充份反应，基本面逐步好转，且正值财报空窗期，再加上圣诞节、新年及旧历年的假期效应，民间消费旺盛、市场资金汇聚，台股明年第一季的元月及红包行情值得期待。
统一投信统计，近12年台股多能有不错的跨年行情，加权指数自12月至隔年2-3月平均涨幅分别有5.3%、6.7%，至2月底的上涨机率为83%，至3月的上涨机率拉升至92%。
他们估计，台股明日区间看8,250-8,350点。
本地时间13:47，亚洲主要股市多上扬，MSCI亚太明晟指数 涨0.63%。（完）
路透香港1月20日 - 香港航运企业--东方海外（国际）有限公司 周五公告称，对近日有媒体报导指其他航运公司可能对其附属公司东方海外货柜进行潜在竞投，澄清公司及东方海外货柜未涉及任何与两者有关的竞投。
路透北京1月20日 - 中国银行间债市周五早盘现券收益率小幅回落，国债期货震荡略上涨。交易员表示，资金面较昨日有所好转，四季度GDP略超预期但工业和投资转弱等多空因素交织，现券方面仍不明朗；节前流动性缓解利好现券，但节后资金预期不容乐观，制约收益率下行。
路透1月19日 - 维亚康姆(Viacom) 旗下的派拉蒙影片将获得上海电影集团与华桦传媒等两家中企的10亿美元现金投资。寻求成长的派拉蒙影片将因此获得所需的资金与稳定性。