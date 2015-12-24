台湾股市：连四日收小升，量能萎缩待圣诞节后再战

路透台北12月24日 - 台湾股市周四连四日微幅收高，成交量进一步萎缩。分析师表示，圣诞假期前夕，台股因外资放假而沉寂，本地投资人也普遍观望。

台湾加权股价指数 收涨0.10%,至8,324.36点；今日成交初值 为612.96亿台币，上交易日修正后为746.14亿。

〞量缩成这样已没什么好说的，大家都休假了。〞国泰证期顾问处协理简伯仪说。

惟就中期而言，仍有投资机构看好台股表现。统一投信基金经理人林彦良表示，近期盘面针对利空皆已充份反应，基本面逐步好转，且正值财报空窗期，再加上圣诞节、新年及旧历年的假期效应，民间消费旺盛、市场资金汇聚，台股明年第一季的元月及红包行情值得期待。

统一投信统计，近12年台股多能有不错的跨年行情，加权指数自12月至隔年2-3月平均涨幅分别有5.3%、6.7%，至2月底的上涨机率为83%，至3月的上涨机率拉升至92%。

他们估计，台股明日区间看8,250-8,350点。