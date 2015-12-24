版本:
中国
亚洲 | 2015年 12月 24日 星期四 14:15 BJT

中国新债：进出口行下周二将招标发行至多50亿元固息债，期限20年

路透上海12月24日 - 中国进出口银行周四公告称，将于下周二(29日)在银行间债市招标发行20年期固息金融债，总额不超过50亿元人民币。

上述新债是该行今年第19期金融债券，由联合主承销商通过竞标认购，分销对象可以通过联合主承销商认购。

具体发行条款如下：

2015年19期金融债

-----------------------------------------------------------

招标规模上限 50亿元

期限/计息方式 20年固息

招标时间 12月29日上午10:00-11:00

招标方式 单一利率中标(荷兰式)

缴款日/起息日 2016年1月12日

发行期 2015年12月29日至2016年1月12日

上市日 2016年1月14日

-----------------------------------------------------------(完)

参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 吕雯瑾；审校 张喜良)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐