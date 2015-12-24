中国新债：进出口行下周二将招标发行至多50亿元固息债，期限20年

香港个股：东方海外澄清没涉及任何与公司及东方海外货柜有关的竞投
路透香港1月20日 - 香港航运企业--东方海外（国际）有限公司 周五公告称，对近日有媒体报导指其他航运公司可能对其附属公司东方海外货柜进行潜在竞投，澄清公司及东方海外货柜未涉及任何与两者有关的竞投。
路透上海12月24日 - 中国进出口银行周四公告称，将于下周二(29日)在银行间债市招标发行20年期固息金融债，总额不超过50亿元人民币。
上述新债是该行今年第19期金融债券，由联合主承销商通过竞标认购，分销对象可以通过联合主承销商认购。
具体发行条款如下：
2015年19期金融债
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招标规模上限 50亿元
期限/计息方式 20年固息
招标时间 12月29日上午10:00-11:00
招标方式 单一利率中标(荷兰式)
缴款日/起息日 2016年1月12日
发行期 2015年12月29日至2016年1月12日
上市日 2016年1月14日
-----------------------------------------------------------(完)
参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 吕雯瑾；审校 张喜良)
路透香港1月20日 - 香港航运企业--东方海外（国际）有限公司 周五公告称，对近日有媒体报导指其他航运公司可能对其附属公司东方海外货柜进行潜在竞投，澄清公司及东方海外货柜未涉及任何与两者有关的竞投。
路透北京1月20日 - 中国银行间债市周五早盘现券收益率小幅回落，国债期货震荡略上涨。交易员表示，资金面较昨日有所好转，四季度GDP略超预期但工业和投资转弱等多空因素交织，现券方面仍不明朗；节前流动性缓解利好现券，但节后资金预期不容乐观，制约收益率下行。
路透1月19日 - 维亚康姆(Viacom) 旗下的派拉蒙影片将获得上海电影集团与华桦传媒等两家中企的10亿美元现金投资。寻求成长的派拉蒙影片将因此获得所需的资金与稳定性。