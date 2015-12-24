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亚洲 | 2015年 12月 24日 星期四 14:30 BJT

日本股市：收盘转为下跌，受日圆走强拖累

路透东京12月24日 - 日股周四收盘下跌，回吐了稍早的涨幅，因日圆走强打击了整体人气，且圣诞节前市场交投淡静。

日经指数 收盘跌0.5%至18,789.69点。虽然日本市场周五仍正常交易，但全球很多金融中心将因圣诞节假日休市。

东证股价指数 收跌0.7%至1,523.62点，成交量仅为19.87亿股，过去90天的日平均成交量为22.79亿股。JPX-日经400指数 收盘跌0.6%至13,741.44点。(完)

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