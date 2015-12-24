日本股市：收盘转为下跌，受日圆走强拖累

香港个股：东方海外澄清没涉及任何与公司及东方海外货柜有关的竞投
路透香港1月20日 - 香港航运企业--东方海外（国际）有限公司 周五公告称，对近日有媒体报导指其他航运公司可能对其附属公司东方海外货柜进行潜在竞投，澄清公司及东方海外货柜未涉及任何与两者有关的竞投。
路透东京12月24日 - 日股周四收盘下跌，回吐了稍早的涨幅，因日圆走强打击了整体人气，且圣诞节前市场交投淡静。
日经指数 收盘跌0.5%至18,789.69点。虽然日本市场周五仍正常交易，但全球很多金融中心将因圣诞节假日休市。
东证股价指数 收跌0.7%至1,523.62点，成交量仅为19.87亿股，过去90天的日平均成交量为22.79亿股。JPX-日经400指数 收盘跌0.6%至13,741.44点。(完)
路透香港1月20日 - 香港航运企业--东方海外（国际）有限公司 周五公告称，对近日有媒体报导指其他航运公司可能对其附属公司东方海外货柜进行潜在竞投，澄清公司及东方海外货柜未涉及任何与两者有关的竞投。
路透北京1月20日 - 中国银行间债市周五早盘现券收益率小幅回落，国债期货震荡略上涨。交易员表示，资金面较昨日有所好转，四季度GDP略超预期但工业和投资转弱等多空因素交织，现券方面仍不明朗；节前流动性缓解利好现券，但节后资金预期不容乐观，制约收益率下行。
路透1月19日 - 维亚康姆(Viacom) 旗下的派拉蒙影片将获得上海电影集团与华桦传媒等两家中企的10亿美元现金投资。寻求成长的派拉蒙影片将因此获得所需的资金与稳定性。