日本股市：收盘转为下跌，受日圆走强拖累

路透东京12月24日 - 日股周四收盘下跌，回吐了稍早的涨幅，因日圆走强打击了整体人气，且圣诞节前市场交投淡静。

日经指数 收盘跌0.5%至18,789.69点。虽然日本市场周五仍正常交易，但全球很多金融中心将因圣诞节假日休市。