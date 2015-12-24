中国经济：APEC在华CEO对短期营收增长信心下降，看好人民币前景--调查

香港个股：东方海外澄清没涉及任何与公司及东方海外货柜有关的竞投
路透香港1月20日 - 香港航运企业--东方海外（国际）有限公司 周五公告称，对近日有媒体报导指其他航运公司可能对其附属公司东方海外货柜进行潜在竞投，澄清公司及东方海外货柜未涉及任何与两者有关的竞投。
路透香港12月24日 - 国际会计和谘询公司罗兵咸永道（普华永道、资诚）周四发表2015年亚太经合组织（APEC）CEO调研报告显示，在中国的企业决策者对未来12个月营业收入增长前景的信心有所下降，因中国增长放缓和经济再调整；但对未来3-5年收入增长的信心则保持平稳。
调研结果还显示，67%的受访者预测人民币很有可能在2020年之前成为世界货币和可行的储备货币。国际货币基金组织(IMF)日前宣布人民币将加入特别提款权(SDR)货币篮子，这也证实了人民币在贸易中日益彰现的重要性。
尽管中国国内生产总值增长预计放缓，但多数在华工商界领导人依然对商业机遇持乐观态度，因近期出台的十三五规划为探索未来中国经济增长点，为企业高层制定未来的发展战略提供了参考依据，另一方面，中国的消费对经济增长基础作用得到进一步增强。
该份名为《中国踏上发展新道路：机遇在召唤》的报告从在华企业决策者的视角出发，总结归纳了各种商业信心指数，以及对商业趋势、风险和机遇的分析。
罗兵咸永道北京首席合伙人吴卫军称，当前，第二代中国中产阶级已经形成，他们的消费观念与第一代完全不同，这可以从航运量、物流量、快递量等指标显示出来。这一趋势有望在十三五（2016-2020年）期间继续发挥推动经济增长的作用。
“同时，中国政府促进中产阶级发展的政策和思路也得到了企业家的认可。”他说。
报告显示，84%的中国企业高层认为，企业家在壮大中产阶级方面起到了积极作用，70%的企业高层肯定了政府促进中产阶级发展的政策所取得的显着成就；而其他亚太经合组织经济体中仅有46%的企业高层对所在经济体内的政府成果表示认同。
此外，72%的中国企业高层认为，到2020年中国二线城市很可能成为区域经济发展的中心。
调查显示，物联网和3D列印等数位科技和新兴技术将带来机遇，但同时也伴随着风险，28%的企业高层提到网路攻击或中断会对经营活动造成影响。企业在找对合作伙伴和发布新产品/服务方面充满信心，84%的在华企业高层对此给予正面回应。有76%的中国企业高层表示，面对新进企业和非传统竞争者，他们有信心能在竞争中不落人后。
吴卫军指出，报告还反映出，总体而言，中国企业高层对科技带动的产业升级以及商品、服务和人员流动方面的前景表示乐观，他们境外投资的意愿仍呈上升趋势。
中国的金融自由化改革预计会带来机遇，诸如更加多样化的金融工具刺激消费或分散风险。调研结果证实，87.1%的在华企业高层认为金融服务需求很快会迎来增长，85.3%的企业高层认为对风险控制服务的需求将会上升。（完）
(记者 雷美珍；审校 黄凯)
路透香港1月20日 - 香港航运企业--东方海外（国际）有限公司 周五公告称，对近日有媒体报导指其他航运公司可能对其附属公司东方海外货柜进行潜在竞投，澄清公司及东方海外货柜未涉及任何与两者有关的竞投。
路透北京1月20日 - 中国银行间债市周五早盘现券收益率小幅回落，国债期货震荡略上涨。交易员表示，资金面较昨日有所好转，四季度GDP略超预期但工业和投资转弱等多空因素交织，现券方面仍不明朗；节前流动性缓解利好现券，但节后资金预期不容乐观，制约收益率下行。
路透1月19日 - 维亚康姆(Viacom) 旗下的派拉蒙影片将获得上海电影集团与华桦传媒等两家中企的10亿美元现金投资。寻求成长的派拉蒙影片将因此获得所需的资金与稳定性。