中国经济：APEC在华CEO对短期营收增长信心下降，看好人民币前景--调查

路透香港12月24日 - 国际会计和谘询公司罗兵咸永道（普华永道、资诚）周四发表2015年亚太经合组织（APEC）CEO调研报告显示，在中国的企业决策者对未来12个月营业收入增长前景的信心有所下降，因中国增长放缓和经济再调整；但对未来3-5年收入增长的信心则保持平稳。

调研结果还显示，67%的受访者预测人民币很有可能在2020年之前成为世界货币和可行的储备货币。国际货币基金组织(IMF)日前宣布人民币将加入特别提款权(SDR)货币篮子，这也证实了人民币在贸易中日益彰现的重要性。

尽管中国国内生产总值增长预计放缓，但多数在华工商界领导人依然对商业机遇持乐观态度，因近期出台的十三五规划为探索未来中国经济增长点，为企业高层制定未来的发展战略提供了参考依据，另一方面，中国的消费对经济增长基础作用得到进一步增强。

该份名为《中国踏上发展新道路：机遇在召唤》的报告从在华企业决策者的视角出发，总结归纳了各种商业信心指数，以及对商业趋势、风险和机遇的分析。

罗兵咸永道北京首席合伙人吴卫军称，当前，第二代中国中产阶级已经形成，他们的消费观念与第一代完全不同，这可以从航运量、物流量、快递量等指标显示出来。这一趋势有望在十三五（2016-2020年）期间继续发挥推动经济增长的作用。

“同时，中国政府促进中产阶级发展的政策和思路也得到了企业家的认可。”他说。

报告显示，84%的中国企业高层认为，企业家在壮大中产阶级方面起到了积极作用，70%的企业高层肯定了政府促进中产阶级发展的政策所取得的显着成就；而其他亚太经合组织经济体中仅有46%的企业高层对所在经济体内的政府成果表示认同。

此外，72%的中国企业高层认为，到2020年中国二线城市很可能成为区域经济发展的中心。

调查显示，物联网和3D列印等数位科技和新兴技术将带来机遇，但同时也伴随着风险，28%的企业高层提到网路攻击或中断会对经营活动造成影响。企业在找对合作伙伴和发布新产品/服务方面充满信心，84%的在华企业高层对此给予正面回应。有76%的中国企业高层表示，面对新进企业和非传统竞争者，他们有信心能在竞争中不落人后。

吴卫军指出，报告还反映出，总体而言，中国企业高层对科技带动的产业升级以及商品、服务和人员流动方面的前景表示乐观，他们境外投资的意愿仍呈上升趋势。

中国的金融自由化改革预计会带来机遇，诸如更加多样化的金融工具刺激消费或分散风险。调研结果证实，87.1%的在华企业高层认为金融服务需求很快会迎来增长，85.3%的企业高层认为对风险控制服务的需求将会上升。（完）