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市场报道 | 2015年 12月 24日 星期四 14:43 BJT

《汇市简讯》欧元/美元分时图云区抑制反弹走势

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* 欧元/美元回落进入日线图云区。云区底部在1.0890美元，提供日内支撑

* 在本周高点1.0984之前的涨势依然受限

* 在假日清淡交投中，汇价料不会有什么太大波动

* 分时图云区顶部1.0944为短线阻力，不大可能突破

* 日线图：tmsnrt.rs/1OMAdlg

* 分时图：tmsnrt.rs/1OMAnZL

(完)

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