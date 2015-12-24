国际油市：美国原油期货上涨，因供应吃紧且出口在即

香港个股：东方海外澄清没涉及任何与公司及东方海外货柜有关的竞投
路透香港1月20日 - 香港航运企业--东方海外（国际）有限公司 周五公告称，对近日有媒体报导指其他航运公司可能对其附属公司东方海外货柜进行潜在竞投，澄清公司及东方海外货柜未涉及任何与两者有关的竞投。
美国市场走强是因为库存下滑、钻探活动下降，以及美国为期40年的原油出口禁令解除后即将恢复原油出口。
“我们仍预计美国和布兰特近月原油合约的价差将扩大...将达到0.50美元，”辉立期货周四表示。
在生产端，根据Baker Hughes报告，美国石油钻探商活跃钻机数六周以来第五周减少。
“目前的钻机数...表明美国日均产量在2015年第二季至第四季间环比下滑32万桶，”高盛表示。
美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，美国上周原油库存意外下降588万桶，至4.8478亿桶，仍接近纪录高点。
尽管本周美国原油上涨，整体市况因全球产量过剩问题仍然疲弱，每天超过需求的产量在50-200万桶之间，分析师表示，这些产量需要一段时间消化。
“随着产量下降，可能会令目前的供需差趋于缓和，能源价格可能小幅上涨。需求增长应持续稳定，但全年多数时间，库存仍将是市场上的一个大问题，”U.S. Bank Wealth Management资深投资策略师Rob Haworth表示。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 于春红/汪红英；审校 王颖)
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路透北京1月20日 - 中国银行间债市周五早盘现券收益率小幅回落，国债期货震荡略上涨。交易员表示，资金面较昨日有所好转，四季度GDP略超预期但工业和投资转弱等多空因素交织，现券方面仍不明朗；节前流动性缓解利好现券，但节后资金预期不容乐观，制约收益率下行。
路透1月19日 - 维亚康姆(Viacom) 旗下的派拉蒙影片将获得上海电影集团与华桦传媒等两家中企的10亿美元现金投资。寻求成长的派拉蒙影片将因此获得所需的资金与稳定性。