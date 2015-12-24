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亚洲 | 2015年 12月 24日 星期四 15:00 BJT

新兴汇市：亚币多数持稳，本周料录得涨幅

亚洲 当日 今年以来 2014年

最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价

日圆 120.55 120.91 +0.30 -0.74 119.66

坡元 1.4049 1.4047 -0.01 -5.62 1.3260

台币 32.781 33.100 +0.97 -3.24 31.718

韩元 1167.35 1173.10 +0.49 -5.83 1099.30

泰铢 36.04 36.06 +0.06 -8.71 32.90

菲律宾披索 47.18 47.23 +0.11 -5.21 44.72

印尼卢比 13640.00 13640.00 +0.00 -9.24 12380.00

印度卢比 66.21 66.21 +0.01 -4.80 63.03

马币 4.3050 4.3103 +0.12 -18.78 3.4965

人民币 6.4785 6.4778 -0.01 -4.24 6.2040

(完)

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全部现汇报价 (编译 李春喜/刘秀红；审校 王颖/白云/张若琪)

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