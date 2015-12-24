《汇市简讯》伦敦盘初：美元/日圆下跌，跟随日股跌势

香港个股：东方海外澄清没涉及任何与公司及东方海外货柜有关的竞投
路透香港1月20日 - 香港航运企业--东方海外（国际）有限公司 周五公告称，对近日有媒体报导指其他航运公司可能对其附属公司东方海外货柜进行潜在竞投，澄清公司及东方海外货柜未涉及任何与两者有关的竞投。
0642GMT -
* 美元/日圆跌0.24%，欧元/美元涨0.18%，澳元/美元涨0.33%，新西兰元/美元涨0.13%
* 美元/在岸人民币涨0.01%，美元/离岸人民币跌0.12%，美元/韩元跌0.45%，美国10年期公债收益率报2.2499%
* 日股日经指数跌0.51%，中国股市沪综指跌0.59%, MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.58%，美国原油期货价格涨0.53%，布兰特原油期货涨0.59%
* 日本政府号召企业提高薪资，但响应并不积极
* 日本政府批准近8,000亿美元预算案，旨在刺激增长和控制债务
(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
汇市主要消息预告 汇市技术面解析
全球汇市报导 汇率路透调查
所有外汇新闻 指标利率一览
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
英镑报导 澳元、新西兰元报导
加元报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
南非兰特报导 拉美货币报导
亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价
纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 白云; 审校 张若琪)
路透香港1月20日 - 香港航运企业--东方海外（国际）有限公司 周五公告称，对近日有媒体报导指其他航运公司可能对其附属公司东方海外货柜进行潜在竞投，澄清公司及东方海外货柜未涉及任何与两者有关的竞投。
路透北京1月20日 - 中国银行间债市周五早盘现券收益率小幅回落，国债期货震荡略上涨。交易员表示，资金面较昨日有所好转，四季度GDP略超预期但工业和投资转弱等多空因素交织，现券方面仍不明朗；节前流动性缓解利好现券，但节后资金预期不容乐观，制约收益率下行。
路透1月19日 - 维亚康姆(Viacom) 旗下的派拉蒙影片将获得上海电影集团与华桦传媒等两家中企的10亿美元现金投资。寻求成长的派拉蒙影片将因此获得所需的资金与稳定性。