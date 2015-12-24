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亚洲 | 2015年 12月 24日 星期四 14:56 BJT

《汇市简讯》伦敦盘初：美元/日圆下跌，跟随日股跌势

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* 美元/日圆跌0.24%，欧元/美元涨0.18%，澳元/美元涨0.33%，新西兰元/美元涨0.13%

* 美元/在岸人民币涨0.01%，美元/离岸人民币跌0.12%，美元/韩元跌0.45%，美国10年期公债收益率报2.2499%

* 日股日经指数跌0.51%，中国股市沪综指跌0.59%, MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.58%，美国原油期货价格涨0.53%，布兰特原油期货涨0.59%

* 日本政府号召企业提高薪资，但响应并不积极

* 日本政府批准近8,000亿美元预算案，旨在刺激增长和控制债务

(完)

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