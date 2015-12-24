版本:
中国
亚洲 | 2015年 12月 24日 星期四 15:21 BJT

全球金市：现货金连跌两日后小涨，节前交投清淡

--------------------------0655GMT------------

价格 变动 涨跌%

现货金 1073.6 3.5 0.33

现货银 14.31 0.015 0.1

现货铂金 874.74 7.37 0.85

现货钯金 558.01 6.11 1.11

COMEX期金 1073 4.7 0.44

COMEX期银 14.32 0.033 0.23

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。 (完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 汪红英/刘秀红；审校 蔡美珍/王兴亚/张若琪)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐