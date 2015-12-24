台湾债市：指标公债殖利率续创历史新低，短线跌多不排除陷盘整

* 发债计划支撑多头，指标五/10年券殖利率续创新低

* 短线殖利率跌多，不排除后市陷入盘整

* 104/12期殖利率短期先看0.98-1.05%

路透台北12月24日 - 台湾五年和10年指标公债殖利率周四续创历史收盘新低，主因财政部的公债发行计划中明年首季筹码短少，令公债多头势如破竹；不过交易员认为，殖利率连续多日下跌，接下去买盘追价动能可能不大，不排除短线陷入盘整。

〞这个盘动的比较快，暂时先观望一下。到这个位子，10年债破1%以后要稍微沉淀，〞一位小型商银交易员表示。

他认为，资金多、筹码少，明年央行还有降息可能，支撑台债多头。只不过短线殖利率急下以后，追价的买盘动力可能迟疑，不排除短线殖利率要经过一段时间的盘整。

交易员并表示，明年首季到期的公债不加利息就有2,450亿台币，但是同期财政部只发行1,550亿台币公债，两者相差不小。长线的投资资金届时的买气如何值得观察。

〞接连的好消息，但每次追价热忱愈来愈小，(10年券)追到0.97%就令人相当害怕了，怕后继无人。〞一位大型商交易员表示。

她认为，虽然银行的资金成本恐怕已高于10年公债殖利率，不过经验来看，也不是低于成本大型银行就不会进来买，这中间如何折冲就看银行的不同考量。

台湾财政部周三表示，明年第一季将发行1,550亿台币甲类公债，少于市场预期，另将发行1,300亿台币国库券。而明年首期公债为三年期公债，1月12日标售，金额350亿台币。

交易员预估，明日五年期104/13殖利率主要交投区间在0.58-0.65%；10年券104/12期看在0.98-1.05%。

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 104/13 -0.99 0.5999% *0.5788-0.5999% 4.5 10 104/12 -3.77 0.9925% *0.9700-0.9940% 130.5

注：*表历史新低。

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5 104/13 0.5999%

3 104/1 没有成交