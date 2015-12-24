台湾债市：指标公债殖利率续创历史新低，短线跌多不排除陷盘整

香港个股：东方海外澄清没涉及任何与公司及东方海外货柜有关的竞投
路透香港1月20日 - 香港航运企业--东方海外（国际）有限公司 周五公告称，对近日有媒体报导指其他航运公司可能对其附属公司东方海外货柜进行潜在竞投，澄清公司及东方海外货柜未涉及任何与两者有关的竞投。
* 发债计划支撑多头，指标五/10年券殖利率续创新低
* 短线殖利率跌多，不排除后市陷入盘整
* 104/12期殖利率短期先看0.98-1.05%
路透台北12月24日 - 台湾五年和10年指标公债殖利率周四续创历史收盘新低，主因财政部的公债发行计划中明年首季筹码短少，令公债多头势如破竹；不过交易员认为，殖利率连续多日下跌，接下去买盘追价动能可能不大，不排除短线陷入盘整。
〞这个盘动的比较快，暂时先观望一下。到这个位子，10年债破1%以后要稍微沉淀，〞一位小型商银交易员表示。
他认为，资金多、筹码少，明年央行还有降息可能，支撑台债多头。只不过短线殖利率急下以后，追价的买盘动力可能迟疑，不排除短线殖利率要经过一段时间的盘整。
交易员并表示，明年首季到期的公债不加利息就有2,450亿台币，但是同期财政部只发行1,550亿台币公债，两者相差不小。长线的投资资金届时的买气如何值得观察。
〞接连的好消息，但每次追价热忱愈来愈小，(10年券)追到0.97%就令人相当害怕了，怕后继无人。〞一位大型商交易员表示。
她认为，虽然银行的资金成本恐怕已高于10年公债殖利率，不过经验来看，也不是低于成本大型银行就不会进来买，这中间如何折冲就看银行的不同考量。
台湾财政部周三表示，明年第一季将发行1,550亿台币甲类公债，少于市场预期，另将发行1,300亿台币国库券。而明年首期公债为三年期公债，1月12日标售，金额350亿台币。
交易员预估，明日五年期104/13殖利率主要交投区间在0.58-0.65%；10年券104/12期看在0.98-1.05%。
收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 104/13 -0.99 0.5999% *0.5788-0.5999% 4.5 10 104/12 -3.77 0.9925% *0.9700-0.9940% 130.5
注：*表历史新低。
浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选
浏览《台湾重要政经日程》，请点选 30 104/11 没有成交 20 104/14 1.5375% 10 104/12 0.9925%
5 104/13 0.5999%
3 104/1 没有成交
2 104/10 没有成交 (完) (记者 高洁如; 审校 张喜良)
路透香港1月20日 - 香港航运企业--东方海外（国际）有限公司 周五公告称，对近日有媒体报导指其他航运公司可能对其附属公司东方海外货柜进行潜在竞投，澄清公司及东方海外货柜未涉及任何与两者有关的竞投。
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路透1月19日 - 维亚康姆(Viacom) 旗下的派拉蒙影片将获得上海电影集团与华桦传媒等两家中企的10亿美元现金投资。寻求成长的派拉蒙影片将因此获得所需的资金与稳定性。