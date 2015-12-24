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亚洲 | 2015年 12月 24日 星期四 15:25 BJT

****敬告客户：新兴汇市报导12月25日因圣诞节暂停，28日恢复****

亲爱的客户，您好：

路透新兴汇市报导将于12月25日(周五)暂停，因多数东南亚金融市场逢圣诞节休市。12月28日(周一)恢复相关报导。

如有任何建议或者意见，请发邮件给guijuan.qu1@thomsonreuters.com (完)

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