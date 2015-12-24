金属期市：伦铜周线料持平，今年累计下跌25%

Argonaut Securities在报告中称：“中国中央经济工作会议制定了前瞻性和支持性经济措施，为中国经济带来缓冲。”

0707GMT，伦敦金属交易所(LME)期铜 下滑0.4%，报每吨4,700美元，上日上涨1.2%。

铜价今年已累计下跌了四分之一，为2008年金融危机以来的最大年度跌幅，因中国经济放缓。

沪铜 下滑0.1%，至每吨36,170元人民币(5,583美元)。

中国国务院周三表示，进一步显着提高直接融资比重措施，完善股票、债权等多层次资本市场,建立上海证券交易所战略新兴板，提升金融服务实体经济效率。 (完)

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