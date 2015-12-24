金属期市：伦铜周线料持平，今年累计下跌25%

香港个股：东方海外澄清没涉及任何与公司及东方海外货柜有关的竞投
路透香港1月20日 - 香港航运企业--东方海外（国际）有限公司 周五公告称，对近日有媒体报导指其他航运公司可能对其附属公司东方海外货柜进行潜在竞投，澄清公司及东方海外货柜未涉及任何与两者有关的竞投。
Argonaut Securities在报告中称：“中国中央经济工作会议制定了前瞻性和支持性经济措施，为中国经济带来缓冲。”
0707GMT，伦敦金属交易所(LME)期铜 下滑0.4%，报每吨4,700美元，上日上涨1.2%。
铜价今年已累计下跌了四分之一，为2008年金融危机以来的最大年度跌幅，因中国经济放缓。
沪铜 下滑0.1%，至每吨36,170元人民币(5,583美元)。
中国国务院周三表示，进一步显着提高直接融资比重措施，完善股票、债权等多层次资本市场,建立上海证券交易所战略新兴板，提升金融服务实体经济效率。 (完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 汪红英/孙茉莉; 审校 王洋/张荻)
路透香港1月20日 - 香港航运企业--东方海外（国际）有限公司 周五公告称，对近日有媒体报导指其他航运公司可能对其附属公司东方海外货柜进行潜在竞投，澄清公司及东方海外货柜未涉及任何与两者有关的竞投。
路透北京1月20日 - 中国银行间债市周五早盘现券收益率小幅回落，国债期货震荡略上涨。交易员表示，资金面较昨日有所好转，四季度GDP略超预期但工业和投资转弱等多空因素交织，现券方面仍不明朗；节前流动性缓解利好现券，但节后资金预期不容乐观，制约收益率下行。
路透1月19日 - 维亚康姆(Viacom) 旗下的派拉蒙影片将获得上海电影集团与华桦传媒等两家中企的10亿美元现金投资。寻求成长的派拉蒙影片将因此获得所需的资金与稳定性。