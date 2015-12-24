版本:
中国
亚洲 | 2015年 12月 24日 星期四 16:31 BJT

台湾汇市：台币兑美元收升，随韩元、离岸人民币表现偏强

* 台币收升，韩元、离岸人民币表现偏强
    * 出口商月底抛汇压力将至，年底前难贬破33.0
    * 明日台币主交易区间料在32.750-32.850

    路透台北12月24日 - 台币兑美元 周四收升。汇银人士表示，主要跟随韩元、离岸人民币CNH=D3
偏强的走势，不过圣诞假期前夕，交投意愿普遍不高，台币在狭幅区间整理态势不变。
    
    他们指出，今日台币走势与昨日近似，外资两边都有操作，出口商与进口商则在32.780-32.800间拉锯，
整体盘势缺乏方向感。由于明日许多国家的金融市场休市，预料台币交投会更为清淡。    
    
    〞已经半休息状态了，明天统统都关店，还会在这边。〞一位公股银行交易员说。
    
    不过交易员认为，上周央行意外降息以来，台币兑美元实质交易顶多跌至32.900附近即见支撑，并未出现
较为明显的贬势，且月底将届，下周出口商的例行性卖汇压力会升温，因此台币短期欲跌破33.00关卡机率不
大。    
    
    今日台币主要交易区间在32.765-32.801，上日在32.760-32.895；交易员预估，明日台币主要交易区间料
在32.750-32.850。
     
    在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，今日尾盘一个月天期的美元/台币换汇点溢价幅度与上日尾盘
略收敛。指标一个月美元/台币远汇 尾盘报32.794/32.849，上日收在32.900。    
    
    台湾股市周四连四日微幅收高，成交量进一步萎缩。证交所今日资料显示，外资及陆资在台股买超30.07
亿台币，连三个交易日买超共计83.70亿台币。   
        
    浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 
    浏览《台湾重要政经日程》，请点选 
    
 16:00             台币/美   上日收盘  波动区间        开盘价    成交  上日 
                        元                                         量  
                      报价                                       亿美  
                                                                   元  
 台北外汇经纪公     33.002     33.100   32.765-33.002  32.820    4.90   5.37
 司                                                                    
 元太外汇经纪公     33.005     33.098   32.765-33.005  32.798    2.55   2.58
 司                                                                    
  
 无本金交割远期外汇(NDF)   最新报价             上日现货收盘时水准
                                                
 美元/台币一个月期            0.040/0.050            0.050/0.070
 美元/台币六个月期            0.005/0.025            0.015/0.045 
 (完)
            
      台币兑美元现价               
    台北外汇经纪公司             
    元太外汇经纪公司             
    Tullett Prebon台币NDF报价          

 (记者 董永年; 审校 林高丽)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐