台湾汇市：台币兑美元收升，随韩元、离岸人民币表现偏强

香港个股：东方海外澄清没涉及任何与公司及东方海外货柜有关的竞投
路透香港1月20日 - 香港航运企业--东方海外（国际）有限公司 周五公告称，对近日有媒体报导指其他航运公司可能对其附属公司东方海外货柜进行潜在竞投，澄清公司及东方海外货柜未涉及任何与两者有关的竞投。
* 台币收升，韩元、离岸人民币表现偏强 * 出口商月底抛汇压力将至，年底前难贬破33.0 * 明日台币主交易区间料在32.750-32.850 路透台北12月24日 - 台币兑美元 周四收升。汇银人士表示，主要跟随韩元、离岸人民币CNH=D3 偏强的走势，不过圣诞假期前夕，交投意愿普遍不高，台币在狭幅区间整理态势不变。 他们指出，今日台币走势与昨日近似，外资两边都有操作，出口商与进口商则在32.780-32.800间拉锯， 整体盘势缺乏方向感。由于明日许多国家的金融市场休市，预料台币交投会更为清淡。 〞已经半休息状态了，明天统统都关店，还会在这边。〞一位公股银行交易员说。 不过交易员认为，上周央行意外降息以来，台币兑美元实质交易顶多跌至32.900附近即见支撑，并未出现 较为明显的贬势，且月底将届，下周出口商的例行性卖汇压力会升温，因此台币短期欲跌破33.00关卡机率不 大。 今日台币主要交易区间在32.765-32.801，上日在32.760-32.895；交易员预估，明日台币主要交易区间料 在32.750-32.850。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，今日尾盘一个月天期的美元/台币换汇点溢价幅度与上日尾盘 略收敛。指标一个月美元/台币远汇 尾盘报32.794/32.849，上日收在32.900。 台湾股市周四连四日微幅收高，成交量进一步萎缩。证交所今日资料显示，外资及陆资在台股买超30.07 亿台币，连三个交易日买超共计83.70亿台币。 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 16:00 台币/美 上日收盘 波动区间 开盘价 成交 上日 元 量 报价 亿美 元 台北外汇经纪公 33.002 33.100 32.765-33.002 32.820 4.90 5.37 司 元太外汇经纪公 33.005 33.098 32.765-33.005 32.798 2.55 2.58 司 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 0.040/0.050 0.050/0.070 美元/台币六个月期 0.005/0.025 0.015/0.045 (完) 台币兑美元现价 台北外汇经纪公司 元太外汇经纪公司 Tullett Prebon台币NDF报价 (记者 董永年; 审校 林高丽)
路透香港1月20日 - 香港航运企业--东方海外（国际）有限公司 周五公告称，对近日有媒体报导指其他航运公司可能对其附属公司东方海外货柜进行潜在竞投，澄清公司及东方海外货柜未涉及任何与两者有关的竞投。
路透北京1月20日 - 中国银行间债市周五早盘现券收益率小幅回落，国债期货震荡略上涨。交易员表示，资金面较昨日有所好转，四季度GDP略超预期但工业和投资转弱等多空因素交织，现券方面仍不明朗；节前流动性缓解利好现券，但节后资金预期不容乐观，制约收益率下行。
路透1月19日 - 维亚康姆(Viacom) 旗下的派拉蒙影片将获得上海电影集团与华桦传媒等两家中企的10亿美元现金投资。寻求成长的派拉蒙影片将因此获得所需的资金与稳定性。