台湾汇市：台币兑美元收升，随韩元、离岸人民币表现偏强

* 台币收升，韩元、离岸人民币表现偏强 * 出口商月底抛汇压力将至，年底前难贬破33.0 * 明日台币主交易区间料在32.750-32.850 路透台北12月24日 - 台币兑美元 周四收升。汇银人士表示，主要跟随韩元、离岸人民币CNH=D3 偏强的走势，不过圣诞假期前夕，交投意愿普遍不高，台币在狭幅区间整理态势不变。 他们指出，今日台币走势与昨日近似，外资两边都有操作，出口商与进口商则在32.780-32.800间拉锯， 整体盘势缺乏方向感。由于明日许多国家的金融市场休市，预料台币交投会更为清淡。 〞已经半休息状态了，明天统统都关店，还会在这边。〞一位公股银行交易员说。 不过交易员认为，上周央行意外降息以来，台币兑美元实质交易顶多跌至32.900附近即见支撑，并未出现 较为明显的贬势，且月底将届，下周出口商的例行性卖汇压力会升温，因此台币短期欲跌破33.00关卡机率不 大。 今日台币主要交易区间在32.765-32.801，上日在32.760-32.895；交易员预估，明日台币主要交易区间料 在32.750-32.850。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，今日尾盘一个月天期的美元/台币换汇点溢价幅度与上日尾盘 略收敛。指标一个月美元/台币远汇 尾盘报32.794/32.849，上日收在32.900。 台湾股市周四连四日微幅收高，成交量进一步萎缩。证交所今日资料显示，外资及陆资在台股买超30.07 亿台币，连三个交易日买超共计83.70亿台币。 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 16:00 台币/美 上日收盘 波动区间 开盘价 成交 上日 元 量 报价 亿美 元 台北外汇经纪公 33.002 33.100 32.765-33.002 32.820 4.90 5.37 司 元太外汇经纪公 33.005 33.098 32.765-33.005 32.798 2.55 2.58 司 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 0.040/0.050 0.050/0.070 美元/台币六个月期 0.005/0.025 0.015/0.045 (完) 台币兑美元现价 台北外汇经纪公司 元太外汇经纪公司 Tullett Prebon台币NDF报价 (记者 董永年; 审校 林高丽)