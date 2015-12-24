《中国企业债发行日程表》--12月24日

香港个股：东方海外澄清没涉及任何与公司及东方海外货柜有关的竞投
路透香港1月20日 - 香港航运企业--东方海外（国际）有限公司 周五公告称，对近日有媒体报导指其他航运公司可能对其附属公司东方海外货柜进行潜在竞投，澄清公司及东方海外货柜未涉及任何与两者有关的竞投。
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 ) 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司:
发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= 黔东南州畅达 20 7 12/18簿记建档 5.79% AA 12/21-12/25 财通证券 交通建设投资集团停车场专项债券(第3-7每年末还20%本金/以停车场相关资产提供担保)中泰证券 ========================================================================================= 金昌市建设 6.5 7 12/18簿记建档 6.79% AA- 12/21-12/25 华龙证券 投资开发集团 (第3-7每年末还20%本金/以自有土地使用权进行抵押担保) 摩根士丹利华鑫证券 ========================================================================================= 内江建工集团 6 7 12/22簿记建档 5.03% AA 12/23-12/25 兴业证券 双创孵化专项债 (第3-7每年末还20%本金) ========================================================================================= 响水县水务 13 7 12/23簿记建档 *4.98% AA 12/24-12/28 银河证券 投资公司 (第3-7每年末还20%本金/土地使用权抵押担保) ========================================================================================= 昆明滇池水务 7 7 12/24簿记建档 上限5.50% AA 12/25-12/29 摩根士丹利华鑫证券
(第5年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权/昆明滇池投资提供担保) ========================================================================================= 梅县伟业 13 7 12/29簿记建档 -- AA 12/30 广州证券 基础设施建设投资 (第3-7每年末还20%本金) ========================================================================================= 重庆缙云 12 7 12/30簿记建档 -- AA 12/31-2016/1/5 广州证券 资产经营 (第3-7每年末还20%本金/重庆三峡担保集团股份有限公司提供担保) ========================================================================================= 十堰市城市 15 10 12/30簿记建档 -- AA 12/31-2016/1/7 长江证券 基础设施建设投资 (第3-6每年末还10%本金/第7-10每年末还15%本金) ========================================================================================= 重庆市潼南区 20 7 12/30簿记建档 -- AA 12/31-2016/1/5 开源证券 城市建设投资 (第3-7每年末还20%本金) ========================================================================================= 湖南邵东创新 10 7 延期发行 -- AA- -- 东吴证券 创业示范基地建设专项债券 (第3-7每年末还20%本金/以18亿元的土地使用权提供担保) =========================================================================================
以下为申请非公开发行项目收益债并已获发债额度的公司:
发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= 石家庄正定新区 18 10 12/23簿记建档 5.28% AA 12/24-12/28 国泰君安证券 棚户区改造常山 (第2-10年末偿还10%、15%、12.5%、7.5%、10%、10%、10%、10%、15%本金) 社区项目收益债 (设置差额补偿机制，由石家庄国控投资集团作为差额补偿人) ========================================================================================= 都匀国有资本 13 7 12/25簿记建档*区间6.0%-7.0% AA 12/28-12/29 五矿证券 营运公司棚户区改造项目收益债 (第3-7每年末还20%本金)
(都匀国有资本营运公司为第一差额补偿人/黔南州国资营运公司为第二差额补偿人) ========================================================================================= 以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币) (年) ========================================================================================== 七台河城建 7.9 4 12/22簿记建档 7.34% AA 12/23-12/25 民族证券 投资发展 (附第三年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权) ========================================================================================== 神木县国有 8 4 推迟发行 -- AA+ -- 银河证券 资产运营 (附第三年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权) ========================================================================================== 注: *表示新增。(完)
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路透香港1月20日 - 香港航运企业--东方海外（国际）有限公司 周五公告称，对近日有媒体报导指其他航运公司可能对其附属公司东方海外货柜进行潜在竞投，澄清公司及东方海外货柜未涉及任何与两者有关的竞投。
路透北京1月20日 - 中国银行间债市周五早盘现券收益率小幅回落，国债期货震荡略上涨。交易员表示，资金面较昨日有所好转，四季度GDP略超预期但工业和投资转弱等多空因素交织，现券方面仍不明朗；节前流动性缓解利好现券，但节后资金预期不容乐观，制约收益率下行。
路透1月19日 - 维亚康姆(Viacom) 旗下的派拉蒙影片将获得上海电影集团与华桦传媒等两家中企的10亿美元现金投资。寻求成长的派拉蒙影片将因此获得所需的资金与稳定性。