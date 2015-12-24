香港个股：佳兆业提出境外债务重组方案，拟下月中申请召开债权人会议

香港个股：东方海外澄清没涉及任何与公司及东方海外货柜有关的竞投
路透香港1月20日 - 香港航运企业--东方海外（国际）有限公司 周五公告称，对近日有媒体报导指其他航运公司可能对其附属公司东方海外货柜进行潜在竞投，澄清公司及东方海外货柜未涉及任何与两者有关的竞投。
路透香港12月24日 - 陷入财困的中国房地产商佳兆业 周四提出境外债务重组方案，并预计将于2016年1月中向法院申请召开债权人会议。
佳兆业在联交所的声明称，公司拟在开曼岛及香港透过互为条件的协议安排，与可换股债券、现有高息票据以及现有境外贷款融资及相关负债的持有人进行和解或偿债安排。
佳兆业提出三个方案供债权人选择，一是将其申请的100%转换为按比例获分配各系列的新高息票据及或然价值权；二是将其申索的100%转换为重组后可换股债券；三是将其申索的100%转换为按比例获分配各系列的新高息票据、或然价值权及重组后可换股债券。
佳兆业称，公司拟与可换股债券、高息票据及境外贷款的持有人订立重组支持协议，以支持建议重组的实施，并预计将于2016年1月中向法院申请颁令准许召开相关的债权人会议。
今年3月佳兆业公布六笔境外高息债券的重组计划，包括削减票息和延长还款期限，但遭到债权人拒绝。 该股自3月底起停牌，直至公布2014年度业绩为止。 （完）
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(记者 雷美珍；审校 曾祥进)
路透香港1月20日 - 香港航运企业--东方海外（国际）有限公司 周五公告称，对近日有媒体报导指其他航运公司可能对其附属公司东方海外货柜进行潜在竞投，澄清公司及东方海外货柜未涉及任何与两者有关的竞投。
路透北京1月20日 - 中国银行间债市周五早盘现券收益率小幅回落，国债期货震荡略上涨。交易员表示，资金面较昨日有所好转，四季度GDP略超预期但工业和投资转弱等多空因素交织，现券方面仍不明朗；节前流动性缓解利好现券，但节后资金预期不容乐观，制约收益率下行。
路透1月19日 - 维亚康姆(Viacom) 旗下的派拉蒙影片将获得上海电影集团与华桦传媒等两家中企的10亿美元现金投资。寻求成长的派拉蒙影片将因此获得所需的资金与稳定性。