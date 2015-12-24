《汇市简讯》欧元/美元在欧洲早盘突破分时图云区

0755GMT -

* 欧元/美元隔夜呈区间波动，目前升向1.0940的云区顶部

* 听说有流动性问题，并不让人意外，这放大了汇价波动

* 上档的下一目标位为1.0957，此为1.0984-1.0870跌势的76.4%回档位，之后上看周二高点1.0984

* 支撑位在日线图云区底部1.0871和周三低点1.0870

* 1.0885-95区间挂有买单，该区间下方有止损单，1.0980-90有卖单，1.0950处有规模较小的卖单

* 可能测试1.0960-70

* 分时图：tmsnrt.rs/1Oc0zkb

(完)

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