国际油市：亚洲石脑油裂解价差反弹至三日高位，受需求旺盛带动

香港个股：东方海外澄清没涉及任何与公司及东方海外货柜有关的竞投
路透香港1月20日 - 香港航运企业--东方海外（国际）有限公司 周五公告称，对近日有媒体报导指其他航运公司可能对其附属公司东方海外货柜进行潜在竞投，澄清公司及东方海外货柜未涉及任何与两者有关的竞投。
路透新加坡12月24日 - 亚洲石脑油裂解价差周四反弹至每吨141.43美元的三个交易日高位，受需求旺盛带动。
交易商称，下月将有来自西方的创纪录高位的220万吨石脑油到岸，亚洲料将轻松消化。
“石脑油库存较低、裂解价差及汽油需求不错、以及(2月)抵达亚洲的石脑油船货料将减少，这都支撑了市场，”北亚一交易商称。
尽管亚洲近期从西方接获了大量船货，但目前尚不清楚2月的到货数量。
迄今有近50万吨石脑油暂定于2月抵达亚洲。
交易商称，由于目前仍有时间下单预订，数量还将会增加，但最终数字仍不清楚。
印尼国有能源企业北塔米纳(Pertamina)本周再度标购石脑油，此次求购30至60万桶1月1-31日到岸Tuban的石脑油，招标将于12月28日结束。
交易商称，亚洲汽油裂解价差触及每桶14.63美元的三个交易日高位，反映美国汽油期货走强。
美国能源资料协会(EIA)公布汽油库存增加110万桶后，美国汽油期货价格涨逾5%。
新加坡市场达成的现货交易中，中石油向壳牌出售95号汽油船货，船期为1月11-15日，价格为每桶55.60美元。
中石油还向托克(Trafigura)出售了一批95号汽油船货，船期为1月12-16日，价格为每桶55.40美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 于春红; 审校 蔡美珍)
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路透北京1月20日 - 中国银行间债市周五早盘现券收益率小幅回落，国债期货震荡略上涨。交易员表示，资金面较昨日有所好转，四季度GDP略超预期但工业和投资转弱等多空因素交织，现券方面仍不明朗；节前流动性缓解利好现券，但节后资金预期不容乐观，制约收益率下行。
路透1月19日 - 维亚康姆(Viacom) 旗下的派拉蒙影片将获得上海电影集团与华桦传媒等两家中企的10亿美元现金投资。寻求成长的派拉蒙影片将因此获得所需的资金与稳定性。