国际油市：亚洲石脑油裂解价差反弹至三日高位，受需求旺盛带动

路透新加坡12月24日 - 亚洲石脑油裂解价差周四反弹至每吨141.43美元的三个交易日高位，受需求旺盛带动。

交易商称，下月将有来自西方的创纪录高位的220万吨石脑油到岸，亚洲料将轻松消化。

“石脑油库存较低、裂解价差及汽油需求不错、以及(2月)抵达亚洲的石脑油船货料将减少，这都支撑了市场，”北亚一交易商称。

尽管亚洲近期从西方接获了大量船货，但目前尚不清楚2月的到货数量。

迄今有近50万吨石脑油暂定于2月抵达亚洲。

交易商称，由于目前仍有时间下单预订，数量还将会增加，但最终数字仍不清楚。

印尼国有能源企业北塔米纳(Pertamina)本周再度标购石脑油，此次求购30至60万桶1月1-31日到岸Tuban的石脑油，招标将于12月28日结束。

交易商称，亚洲汽油裂解价差触及每桶14.63美元的三个交易日高位，反映美国汽油期货走强。

美国能源资料协会(EIA)公布汽油库存增加110万桶后，美国汽油期货价格涨逾5%。

新加坡市场达成的现货交易中，中石油向壳牌出售95号汽油船货，船期为1月11-15日，价格为每桶55.60美元。

中石油还向托克(Trafigura)出售了一批95号汽油船货，船期为1月12-16日，价格为每桶55.40美元。(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻