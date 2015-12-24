国际油市：亚洲燃料油价格反弹，圣诞节前市场交投迟滞

香港个股：东方海外澄清没涉及任何与公司及东方海外货柜有关的竞投
路透香港1月20日 - 香港航运企业--东方海外（国际）有限公司 周五公告称，对近日有媒体报导指其他航运公司可能对其附属公司东方海外货柜进行潜在竞投，澄清公司及东方海外货柜未涉及任何与两者有关的竞投。
路透新加坡12月24日 - 亚洲燃料油价格周四再度上涨，抹去上周的跌幅，而180-cst和380-cst燃料油的跨月价差继续小幅缩窄。
“市场仍在努力实现均衡，”一位在新加坡的交易员说，“我认为市场总体上仍供给过剩，但考虑到正价差的市况和低价格，需求应该会给价格一些支撑。”
不过这位交易员提醒，鉴于往年这个时候交投迟滞，近期亚洲燃料油市场的走势并不能完全反映真实市况。“在淡静的市场里，一两笔交易就能轻轻松松地扭曲市场，”他说。
在新加坡现货市场中，兴隆在今日报告的两笔交易中分别充当买方和卖方。其从嘉能可买入一艘20,000吨的船货，向SK能源卖出一艘1月船期的40,000吨船货。
一位行业消息人士表示。中石化 旗下广州一炼厂的氢化裂解装置周四发生爆炸事故，可能会推迟该炼厂的燃料油出口发货。这座日处理能力27万桶的炼厂定期出口成品油，包括航空燃料。氢化裂解装置生产较轻级别的交通燃料，比如柴油和航煤。
日本石油连盟的数据显示，截至12月19日的一周，该国A级燃料的周度商业库存较前一周增长近5%，较上年同期增加1.6%。A级燃料一般用于发电。
与此同时，数据还显示较高含硫量的C级燃料油库存较前一周下降逾5%，较上年同期下降约25%。
新加坡现货市场上报告有两笔交易。
兴隆以较新加坡报价零贴水的价格，向SK能源出艘一艘40,000吨380-cst高硫燃料油船货，船期为1月8-12日。
嘉能可以较新加坡报价贴水1.50美元的价格，向兴隆出艘一艘20,000吨380-cst高硫燃料油船货，船期为1月。(完)
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(编译 王洋; 审校 张涛)
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路透北京1月20日 - 中国银行间债市周五早盘现券收益率小幅回落，国债期货震荡略上涨。交易员表示，资金面较昨日有所好转，四季度GDP略超预期但工业和投资转弱等多空因素交织，现券方面仍不明朗；节前流动性缓解利好现券，但节后资金预期不容乐观，制约收益率下行。
路透1月19日 - 维亚康姆(Viacom) 旗下的派拉蒙影片将获得上海电影集团与华桦传媒等两家中企的10亿美元现金投资。寻求成长的派拉蒙影片将因此获得所需的资金与稳定性。