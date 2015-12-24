国际油市：亚洲燃料油价格反弹，圣诞节前市场交投迟滞

路透新加坡12月24日 - 亚洲燃料油价格周四再度上涨，抹去上周的跌幅，而180-cst和380-cst燃料油的跨月价差继续小幅缩窄。

“市场仍在努力实现均衡，”一位在新加坡的交易员说，“我认为市场总体上仍供给过剩，但考虑到正价差的市况和低价格，需求应该会给价格一些支撑。”

不过这位交易员提醒，鉴于往年这个时候交投迟滞，近期亚洲燃料油市场的走势并不能完全反映真实市况。“在淡静的市场里，一两笔交易就能轻轻松松地扭曲市场，”他说。

在新加坡现货市场中，兴隆在今日报告的两笔交易中分别充当买方和卖方。其从嘉能可买入一艘20,000吨的船货，向SK能源卖出一艘1月船期的40,000吨船货。

一位行业消息人士表示。中石化 旗下广州一炼厂的氢化裂解装置周四发生爆炸事故，可能会推迟该炼厂的燃料油出口发货。这座日处理能力27万桶的炼厂定期出口成品油，包括航空燃料。氢化裂解装置生产较轻级别的交通燃料，比如柴油和航煤。

日本石油连盟的数据显示，截至12月19日的一周，该国A级燃料的周度商业库存较前一周增长近5%，较上年同期增加1.6%。A级燃料一般用于发电。

与此同时，数据还显示较高含硫量的C级燃料油库存较前一周下降逾5%，较上年同期下降约25%。

新加坡现货市场上报告有两笔交易。

兴隆以较新加坡报价零贴水的价格，向SK能源出艘一艘40,000吨380-cst高硫燃料油船货，船期为1月8-12日。

嘉能可以较新加坡报价贴水1.50美元的价格，向兴隆出艘一艘20,000吨380-cst高硫燃料油船货，船期为1月。(完)

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