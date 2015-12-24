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市场报道 | 2015年 12月 24日 星期四 16:38 BJT

全球贵金属：12月23日SPDR黄金持仓不变，iShares白银持仓下降0.25%

路透12月24日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust GLD 周三黄金持仓量较周二仍持平，同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust SLV 的白银持仓则下降0.25%。

名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减

SPDR 20,767,584.2 12月23日 20,767,584.2 12月22日 0.0 0.00%

iShares 320,317,020.9 12月23日 321,126,984.2 12月22日 -809,963.3 -0.25% (完) (编译 汪红英；审校 孙茉莉)

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